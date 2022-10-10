  • 22°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 09:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

後疫情下香港與新加坡飲食業發展大不同

財金猛人追蹤 08:20 2022/10/10

分享：

分享：

疫情下百業蕭條，在一連串持續的社交距離限制的措施下，香港的飲食業更是陷入寒冬。縱然近日疫情發展漸露曙光，但香港的飲食業何時才能再現昔日高朋滿座，旅客大排長龍的光景，仍是未知之數。

新冠疫情改變了飲食業的營商環境，無論是消費者，還是有關的監管部門，對餐廳的要求都有所改變，通風和餐桌距離等，都與從前的要求大不一樣。凡此種種，都增加了餐廳的營運成本。

    點擊圖片放大

相信讀者們都有過同樣的經歷。在香港的鬧市裡，經過路邊的小食店買了些小食，然後想找個地方坐下歇一歇甚是困難。事實上，租金是香港飲食業一大沉重的負擔。

一般來說，約百多呎的地舖小食店，租金便佔其收入的30至40%。即使以往一些小店可能設有少量座位吸引顧客，但在現時的防疫要求下，小食店要額外安排人手及空間，因而寧願放棄堂食生意；而顧客們就只能打包回家吃，或者在街上狼狽地把小食匆匆吃完，這對經營小食店的老闆們來說都局限了店舖的收入，而經營餐廳的老闆，情況也沒好得兩樣。

雖然，租金一般只佔其收入的10至15%，但工資、食材包裝及成本等其他高昂經營成本下，一般都只能做到個位數的毛利率。疫情下，即使零收入也要白交租金。香港的飲食業一直都苦苦經營，縱然政府曾提出一些幫助業界的舉措，如暫緩追租及提供補貼等措施，凡此種種只算是搔不到癢處的短期舉措。

業界的核心問題還是土地問題，在香港經營食肆，除了要廚藝了得，還得對物業的各個範疇有深入認識。從裝潢、風火水電，甚至地契等都要瞭如指掌。所以要經營成功，可謂要文武全才。香港寸金尺土，如何用盡每一呎地方以招呼更多的客人，也讓老闆費盡思量，那些窄得只能坐二人的卡位卻要貼上「繁忙時間，四人座位」的標示，相信這些都是香港餐廳獨有的特色。如此環境，不僅苦了飲食業的經營者，也苦了希望享用美食的消費者們。到香港的餐廳消費，相信有一半都不是花在食材上，而是花在租金和裝修。

反之，新加坡的人口是香港的四分之三，其經營食肆的氣候甚是不同。在新加坡吃飯，總不愁找不到座位，饕餮一頓。新加坡政府甚是關切基層市民的餐飲需要，為確保市民在可負擔的價錢有足夠的食物選擇，HDB Housing Development Board （下稱HDB，即類似香港房委會的新加坡政府機構）會確保每區的組屋都附設有熟食中心，目前新加坡有772間熟食中心，其中372間由HDB出租，其餘400間則為私人擁有。

在2018年，HDB引入了價格與質量並行的方法來吸引經營者，不僅會透過招標評估潛在熟食中心經營者的租金出價，更會根據他們的餐飲質量和業績紀錄進行評估。為了驅動熟食中心擁有者積極改善服務與設施，新加坡政府並無實行租金管制。此外，透過供應充足的熟食中心內的排檔，促成了排檔與排檔之間的良性競爭，提供性價比強的食品與客戶。市場上，始終有一半的大排檔屬於私人擁有。在自由市場主導下，各排檔東主定當各出奇謀，歇力為客戶提供優質美食。近年，大排檔地產的私人投資者亦關注如何透過F&B Tech，以至房地產科技等去為大排檔作地產增值，激活起整個產業鏈。

為了讓排檔的東主能更有效經營，HDB會與這些熟食中心的經營者簽署戶外用地使用許可協議書（Licence Agreement for Outdoor Refreshment Area），以相宜的租金將戶外的空間租用予熟食中心經營者，讓他們的顧客能安心坐下好好享用食物。這些空間更可以與其他經營者共享，絕對不會出現某張枱，只供某一家店的顧客享用，所以顧客們可以在不同的店舖選購食物，然後在同一餐桌上慢慢享用。這種安排對應對疫情更是有效，因為通風是抗疫的重要要求，而增加在戶外用餐的空間，更是對食肆在疫情下求存的重要舉措。

除了HDB的熟食中心，新加坡的飲食業由餐廳、快餐店及外賣平台所組成。按新加坡統計局今年7月的數字顯示，餐廳的營業額按年上升了76.8%，快餐店則按年上升了11.5%，外賣平台更按年上升了133%，而熟食中心亦錄得按年22.1%的升幅，隨著疫情慢慢趨向穩定，社交距離措施鬆綁，飲食業旋即迎來反彈。畢竟民以食為先，與三五知己、家庭好友吃飯聚舊本來就是生活所需，人之常情。

獅城的飲食業已漸漸離開疫情的陰霾，而自由市場所主導的香港，食肆的經營者如何面對後疫情時代的挑戰，如何克服土地問題，以至通脹帶動的物價上漲，將成業界汰弱留強的指標。除了專注發展本地市場，香港食肆品牌能否衝出香港？北望神州以外，獅城會否也是另一條出路？

作者：華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 羅珏瑜 華坊諮詢評估執行董事

欄名 : 估值透視

相關文章

綠債以外的綠色金融產品選擇
2022/09/26
綠債以外的綠色金融產品選擇

你可能感興趣

綠債以外的綠色金融產品選擇
20:13 2022/09/26
綠債以外的綠色金融產品選擇

最新專欄文章

內房開發商的困境狀況
2022/10/03
內房開發商的困境狀況
綠債以外的綠色金融產品選擇
2022/09/26
綠債以外的綠色金融產品選擇
連鎖餅店結業 論大眾餐飲新模式
2022/09/19
連鎖餅店結業 論大眾餐飲新模式
內房信心危機下債券何價
2022/09/13
內房信心危機下債券何價
晶片戰爭中 台積電投資價值
2022/09/05
晶片戰爭中 台積電投資價值
美食 商舖 疫情 快餐店 小店 餐飲 餐廳 外賣 新加坡

上一篇文章

【追蹤女股神】納指急挫 Cathie Wood六大ETF齊追3股（一文盡覽ARK最新買賣清單）

下一篇文章

未來賽道在中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「美聯儲線人」評非農就業：11月不一定大幅加息
「美聯儲線人」評非農就業：11月不一定大幅加息
【星級名家】曾淵滄剖析 未來樓價應否看淡原因（一文盡覽）
【星級名家】曾淵滄剖析 未來樓價應否看淡原因（一文盡覽）
【追蹤女股神】納指急挫 Cathie Wood六大ETF齊追3股（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】納指急挫 Cathie Wood六大ETF齊追3股（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【Twitter收購案】馬斯克出爾反爾重啟收購 背後考慮的是甚麼？
【Twitter收購案】馬斯克出爾反爾重啟收購 背後考慮的是甚麼？
大摩首席策略師：美元供應萎縮 美股漲勢短暫（第二版）
大摩首席策略師：美元供應萎縮 美股漲勢短暫（第二版）
【經濟水晶球】中國經濟的十大預言
【經濟水晶球】中國經濟的十大預言