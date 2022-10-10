後疫情下香港與新加坡飲食業發展大不同

疫情下百業蕭條，在一連串持續的社交距離限制的措施下，香港的飲食業更是陷入寒冬。縱然近日疫情發展漸露曙光，但香港的飲食業何時才能再現昔日高朋滿座，旅客大排長龍的光景，仍是未知之數。

新冠疫情改變了飲食業的營商環境，無論是消費者，還是有關的監管部門，對餐廳的要求都有所改變，通風和餐桌距離等，都與從前的要求大不一樣。凡此種種，都增加了餐廳的營運成本。

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相信讀者們都有過同樣的經歷。在香港的鬧市裡，經過路邊的小食店買了些小食，然後想找個地方坐下歇一歇甚是困難。事實上，租金是香港飲食業一大沉重的負擔。

一般來說，約百多呎的地舖小食店，租金便佔其收入的30至40%。即使以往一些小店可能設有少量座位吸引顧客，但在現時的防疫要求下，小食店要額外安排人手及空間，因而寧願放棄堂食生意；而顧客們就只能打包回家吃，或者在街上狼狽地把小食匆匆吃完，這對經營小食店的老闆們來說都局限了店舖的收入，而經營餐廳的老闆，情況也沒好得兩樣。

雖然，租金一般只佔其收入的10至15%，但工資、食材包裝及成本等其他高昂經營成本下，一般都只能做到個位數的毛利率。疫情下，即使零收入也要白交租金。香港的飲食業一直都苦苦經營，縱然政府曾提出一些幫助業界的舉措，如暫緩追租及提供補貼等措施，凡此種種只算是搔不到癢處的短期舉措。

業界的核心問題還是土地問題，在香港經營食肆，除了要廚藝了得，還得對物業的各個範疇有深入認識。從裝潢、風火水電，甚至地契等都要瞭如指掌。所以要經營成功，可謂要文武全才。香港寸金尺土，如何用盡每一呎地方以招呼更多的客人，也讓老闆費盡思量，那些窄得只能坐二人的卡位卻要貼上「繁忙時間，四人座位」的標示，相信這些都是香港餐廳獨有的特色。如此環境，不僅苦了飲食業的經營者，也苦了希望享用美食的消費者們。到香港的餐廳消費，相信有一半都不是花在食材上，而是花在租金和裝修。

反之，新加坡的人口是香港的四分之三，其經營食肆的氣候甚是不同。在新加坡吃飯，總不愁找不到座位，饕餮一頓。新加坡政府甚是關切基層市民的餐飲需要，為確保市民在可負擔的價錢有足夠的食物選擇，HDB Housing Development Board （下稱HDB，即類似香港房委會的新加坡政府機構）會確保每區的組屋都附設有熟食中心，目前新加坡有772間熟食中心，其中372間由HDB出租，其餘400間則為私人擁有。

在2018年，HDB引入了價格與質量並行的方法來吸引經營者，不僅會透過招標評估潛在熟食中心經營者的租金出價，更會根據他們的餐飲質量和業績紀錄進行評估。為了驅動熟食中心擁有者積極改善服務與設施，新加坡政府並無實行租金管制。此外，透過供應充足的熟食中心內的排檔，促成了排檔與排檔之間的良性競爭，提供性價比強的食品與客戶。市場上，始終有一半的大排檔屬於私人擁有。在自由市場主導下，各排檔東主定當各出奇謀，歇力為客戶提供優質美食。近年，大排檔地產的私人投資者亦關注如何透過F&B Tech，以至房地產科技等去為大排檔作地產增值，激活起整個產業鏈。

為了讓排檔的東主能更有效經營，HDB會與這些熟食中心的經營者簽署戶外用地使用許可協議書（Licence Agreement for Outdoor Refreshment Area），以相宜的租金將戶外的空間租用予熟食中心經營者，讓他們的顧客能安心坐下好好享用食物。這些空間更可以與其他經營者共享，絕對不會出現某張枱，只供某一家店的顧客享用，所以顧客們可以在不同的店舖選購食物，然後在同一餐桌上慢慢享用。這種安排對應對疫情更是有效，因為通風是抗疫的重要要求，而增加在戶外用餐的空間，更是對食肆在疫情下求存的重要舉措。

除了HDB的熟食中心，新加坡的飲食業由餐廳、快餐店及外賣平台所組成。按新加坡統計局今年7月的數字顯示，餐廳的營業額按年上升了76.8%，快餐店則按年上升了11.5%，外賣平台更按年上升了133%，而熟食中心亦錄得按年22.1%的升幅，隨著疫情慢慢趨向穩定，社交距離措施鬆綁，飲食業旋即迎來反彈。畢竟民以食為先，與三五知己、家庭好友吃飯聚舊本來就是生活所需，人之常情。

獅城的飲食業已漸漸離開疫情的陰霾，而自由市場所主導的香港，食肆的經營者如何面對後疫情時代的挑戰，如何克服土地問題，以至通脹帶動的物價上漲，將成業界汰弱留強的指標。除了專注發展本地市場，香港食肆品牌能否衝出香港？北望神州以外，獅城會否也是另一條出路？

作者：華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜

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