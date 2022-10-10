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弱市選股 花旗劉顯達薦今季7大首選股（附花旗精選收息股列表）

財金猛人追蹤 18:16 2022/10/10

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花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達在接受本報專訪時表示，港股目前受制2大因素，包括美國持續加息，及內地防疫措施嚴謹，下調年底前恒指目標至20000點，看好三大主題跑出。

更深入分析，可詳閱《花旗劉顯達 末季看好三主題跑出》（加入主文 文章連結）

他續指，這輪大市下挫的原因是美國加息及中國疫情，加息會令本地公用股股息的吸引力下降。

同時，香港的市場成熟，本地公用股的利潤增長空間小，加上本身基數大，因此，要股息率增加的唯一方法就是要股價下跌。花旗認為，部分恒指成分股的估值較金融海嘯前水平更便宜，選出6隻可以考慮的收息股。

更深入分析，可詳閱《美加息周期 收息股要6厘以上》（加入副文 文章連結）

至於保守的選擇，則包括香港銀行股、內地電訊股及石油股，因他們屬於高股息板塊，可為投資者帶來穩定股息收入。收息股選擇，可點擊下圖查看。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

雖然恒指表現疲弱，但劉顯達認為，港股早前大跌後，個別股份已跌至具吸引力的水平，花旗7大首選股，包括個別科網龍頭股，電動車股，進取的投資者可以買入這些股份短炒。

另一方面，香港已於9月26日實施「0+3」檢疫措施，逐步邁復常之路，劉顯達認為航空公司及旅行社的受惠程度最大。「0+3」之後，入境香港不用額外花錢到酒店檢疫，相信措施利好港人出外旅遊，多於吸引遊客來港。

即使0+0 恒指也難大升

他認為，即使措施放寬至「0+0」，對遊客吸引力都不太大，因仍要檢測、使用安心出行等限制，只有當香港的旅遊限制和其他城市相等時，遊客才會願意來香港旅遊。

不過，他提醒，即使香港有望取消所有入境限制，對恒指的利好作用也不大，因恒指成分股當中，大部分是中資股，若內地的防疫措施不放寬，恒指難以大升。

更深入分析，可詳閱《花旗首選10隻 經濟重啟股》（加入副文 文章連結）

記者：陳紫瑩

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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