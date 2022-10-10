寒冬將至歐洲能源價格飛升 新應對措施有何啓示？

歐洲的天然氣和電力價格在2021年達到創紀錄水平，而在2022年爆發俄烏衝突後，再次達到歷史最高水平。歐洲各地電價飆升與天然氣價格高企有著內在聯繫，後者推升了前者的價格，因為天然氣發電廠在歐洲電力市場的定價中扮演著重要角色。

歐洲的天然氣價格自今年初以來已經上漲了3倍，而在德國、荷蘭和法國等國家，一年後交付電力合約價格增加了10倍。

為保障消費者免受電價暴漲的影響，歐盟委員會於9月中提出了一套新的緊急措施，並指出擬議的措施具有「非比尋常」的性質，而且時間有限，需儘快實施，計劃於9月30日獲歐盟各國能源部長批准通過。

我們認爲以下關鍵舉措值得關注：

1. 減少能源需求

2. 設定低成本能源生產商的收入上限

3. 對化石燃料產生的超額利潤徵收臨時稅

減少能源需求：歐盟委員會制定了於2023年3月底前將整體能源消耗減少10%（高峰時段強制減少5%）的目標。各成員國將能夠各自選擇適合自身情況的措施來實現這些目標。其中可能包括對能源密集型鋼鐵製造等受影響最嚴重的行業提供財政補償。

設收入上限：歐洲電力批發市場是一個「按清算價格支付的市場」，意味著在指定時間點，每個能源生產商將執行相同的電價，無論其營運成本如何。該售價等同於最高的投標價格，這意味著營運成本較高的發電企業利潤較小，而成本較低的電企利潤較大。正如所猜測，最高的投標價格目前受天然氣價格驅動，自今年初以來，天然氣價格幾乎翻了三倍，因此推動整體電價飆升。

這亦為包括可再生能源在內的邊際成本較低（所謂的「超邊際技術」）的電企帶來了巨大收入。因此，作為擬議的緊急措施的一部分，這些電力生產商的售價將被限制在每兆瓦時180歐元以下。超過上限的額外收入將由各成員國政府徵收，並轉移給受高電價影響的家庭和企業。

儘管價格上限低於目前史無前例高企的電價，但鑒於價格上限遠高於分析師最初預期的數額，這被視為歐洲可再生能源公用事業發展向好，並且不同於此前有關暴利稅等其他潛在措施的不確定性，該價格舉措將為可再生能源在此期間的收益提供適當的透明度。即使設定價格上限，憑藉市場上最低的營運成本，可再生能源生產商從電力市場獲得的利潤預計仍將保持極高水平。

徵收臨時稅：儘管對天然氣價格設置上限的可能性被排除，但該提案還包括對石油、天然氣、煤炭和煉油行業內公司的「超額利潤」（即2022年利潤比過去三年平均利潤增長20%以上）徵收33%的稅項，以確保整個能源行業在這一困難時期承擔公平份額。該措施生效後將實施一年，預計將徵收250億歐元，然後由各成員國重新分配予最終消費者。

致力實現「Fit for 55」和「REPower EU」計劃中的長期目標： 儘管當前的天然氣危機

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