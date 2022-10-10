  • 22°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 08:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今年13厘息的板塊 迎接需求旺季

研究報告 08:01 2022/10/10

分享：

分享：

煤炭股受惠高煤價帶來的盈利增長，加上中國神華 （01088） 、兗礦能源 （01171） 今年高達13厘的股息率，令板塊表現今年以來逆市上揚。在地緣政治局勢升温及內地火電需求急升的雙重影響下，煤價在淡季仍然居高不下。隨着11月起各地入冬，進入取暖季節，緊張的供需關係有望將煤價推上另一個高峰，利好煤炭股第四季的盈利表現。

專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出【下一頁

現貨煤價近期持續衝高，如行業指標之一的秦皇島港5,500大卡動力煤現貨價在國慶假期前就升至每噸1,385元。中銀解釋，因內地旱情令8月份水力發電量意外按年下跌11%，同期火力發電量為填補空缺而增長15%，突如其來的煤炭消耗是現貨煤價急升的原因。

取暖季節快將來臨，中銀估計，在五大因素夾擊下，內地煤炭價格會在今年冬季迎來下一輪升浪，大幅上調未來煤炭現貨價格預測，2022全年均價上調10%至每噸1,235元，2023全年均價上調20%至每噸1,091元，並相應調升板塊的盈利預測11%至95%。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

五大因素......

......欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

 

...

撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出
今日
專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出

你可能感興趣

專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出
今日 00:01
專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出

最新專欄文章

【Q4策略】恒指能博反彈嗎？可沿4大主綫部署（含高息股）（附目標價及恒指預測區間）
2022/10/08
【Q4策略】恒指能博反彈嗎？可沿4大主綫部署（含高息股）（附目標價及恒指預測區間）
本地地產股目標價遭滙豐全削 料樓價跌回2017年位
2022/10/08
本地地產股目標價遭滙豐全削 料樓價跌回2017年位
【Q4策略】市場將見轉捩點 3大主綫布局消費股 平台經濟曙光現
2022/10/07
【Q4策略】市場將見轉捩點 3大主綫布局消費股 平台經濟曙光現
【星級分析師】任澤平：世界經濟展望
2022/10/05
【星級分析師】任澤平：世界經濟展望
港股10月現「short cover」 冠軍分析師張憶東薦3條投資主綫（第三版）
2022/10/03
港股10月現「short cover」 冠軍分析師張憶東薦3條投資主綫（第三版）
投資推介 個股分析 市場動向 大行報告 經濟數據表現 動力煤 經濟 純利 目標價

下一篇文章

【Q4策略】恒指能博反彈嗎？可沿4大主綫部署（含高息股）（附目標價及恒指預測區間）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Q4策略】市場將見轉捩點 3大主綫布局消費股 平台經濟曙光現
【Q4策略】市場將見轉捩點 3大主綫布局消費股 平台經濟曙光現
【第四季前瞻】通脹仍可控 中國減息機會仍大
【第四季前瞻】通脹仍可控 中國減息機會仍大
【Q4策略】恒指能博反彈嗎？可沿4大主綫部署（含高息股）（附目標價及恒指預測區間）
【Q4策略】恒指能博反彈嗎？可沿4大主綫部署（含高息股）（附目標價及恒指預測區間）
中銀國際料中移動第三季服務收入跑贏行業
中銀國際料中移動第三季服務收入跑贏行業
本地地產股目標價遭滙豐全削 料樓價跌回2017年位
本地地產股目標價遭滙豐全削 料樓價跌回2017年位
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情