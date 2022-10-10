今年13厘息的板塊 迎接需求旺季

煤炭股受惠高煤價帶來的盈利增長，加上中國神華 （01088） 、兗礦能源 （01171） 今年高達13厘的股息率，令板塊表現今年以來逆市上揚。在地緣政治局勢升温及內地火電需求急升的雙重影響下，煤價在淡季仍然居高不下。隨着11月起各地入冬，進入取暖季節，緊張的供需關係有望將煤價推上另一個高峰，利好煤炭股第四季的盈利表現。

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現貨煤價近期持續衝高，如行業指標之一的秦皇島港5,500大卡動力煤現貨價在國慶假期前就升至每噸1,385元。中銀解釋，因內地旱情令8月份水力發電量意外按年下跌11%，同期火力發電量為填補空缺而增長15%，突如其來的煤炭消耗是現貨煤價急升的原因。

取暖季節快將來臨，中銀估計，在五大因素夾擊下，內地煤炭價格會在今年冬季迎來下一輪升浪，大幅上調未來煤炭現貨價格預測，2022全年均價上調10%至每噸1,235元，2023全年均價上調20%至每噸1,091元，並相應調升板塊的盈利預測11%至95%。

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五大因素......

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