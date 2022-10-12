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美債息料再升 收息股逾6厘才吸引 （附精選收息股表）

財金猛人追蹤 17:58 2022/10/12

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美債息及美元指數繼續處於高位，收息一族可謂有苦自己知。花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達表示，收息股息率最少要有6厘之上才吸引。

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劉顯達指，香港公用股的信貸評級普遍只有「A」，而評級為「AAA」的美國10年期債券收益率現時約為3.8厘。從歷史數據來看，公用股的股息率較美國債券收益率高1.5個百分點，換言之，目前息率起碼要有5.3厘才值得買。

「更甚的是，接下來的兩季美國會繼續加息，美債息應該會再上升，分分鐘公用股股息要去到6厘才划算。」

美國處於加息周期，在市況不穩的情況下，受收息一族愛戴的防守股性股份，如本地公用股表現亦未如理想。劉顯達謂，這輪大市下挫的原因是美國加息及中國疫情。加息會令本地公用股股息的吸引力下降。同時，香港的市場成熟，本地公用股的利潤增長空間小，加上本身基數大，因此，要股息率增加的唯一方法就是要股價下跌。

花旗根據股息率及估值等因素，精選出6隻收息股，認為其估值較金融海嘯前水平更便宜。

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6隻收息股－券商平均預測

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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