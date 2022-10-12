美債息料再升 收息股逾6厘才吸引 （附精選收息股表）

美債息及美元指數繼續處於高位，收息一族可謂有苦自己知。花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達表示，收息股息率最少要有6厘之上才吸引。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

劉顯達指，香港公用股的信貸評級普遍只有「A」，而評級為「AAA」的美國10年期債券收益率現時約為3.8厘。從歷史數據來看，公用股的股息率較美國債券收益率高1.5個百分點，換言之，目前息率起碼要有5.3厘才值得買。

「更甚的是，接下來的兩季美國會繼續加息，美債息應該會再上升，分分鐘公用股股息要去到6厘才划算。」

美國處於加息周期，在市況不穩的情況下，受收息一族愛戴的防守股性股份，如本地公用股表現亦未如理想。劉顯達謂，這輪大市下挫的原因是美國加息及中國疫情。加息會令本地公用股股息的吸引力下降。同時，香港的市場成熟，本地公用股的利潤增長空間小，加上本身基數大，因此，要股息率增加的唯一方法就是要股價下跌。

花旗根據股息率及估值等因素，精選出6隻收息股，認為其估值較金融海嘯前水平更便宜。

▼ 點擊圖片放大

6隻收息股－券商平均預測

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...