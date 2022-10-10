內房最新數據 揭今年黃金周銷情沒有去年「金」

內地十一黃金周已過，作為催谷消費的時期，今年的黃金周似乎不似往年，樓市方面又如何呢？中指院新鮮出爐了一份黃金周內地樓市的銷售報告，筆者與大家一起看看。

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國慶假期樓市銷售按年跌3成

在【國策加力】力挺銀十 ；中央2日3招力谷樓市 ；這篇文章中，筆者已經向各位介紹過中央密集出台利好樓市政策，2日就連出3招。而確實當局9月利好樓市政策，比起7月及8月大幅提升，特別是熱點城市的政策優化力度加大。

中指院指，在9月底中央多項利好政策推動下，市場信心有所修復，加上國慶期間房企加大營銷力度，令重點城市市場活躍度有所提升，部分房企也說，今年國慶期間，客戶到訪量較平日增加，特別是大城市銷售略有恢復。

根據中指院監測數據，2022年國慶假期期間（10月1日-10月7日），重點監測城市新建商品住宅成交面積，較去年國慶假期下降37.7%，部分城市在去年同期低基數下按年表現增長，但整體成交降幅仍較大。不過中指院指，網簽數據具有一定滯後性，結合企業反饋及認購情況來看，有部分城市黃金周樓市出現一定復甦，不過不同城市和不同項目有所分化。（點擊下圖查看各大城市成交）

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四季度或逐漸企穩

根據媒體報道，廣東、山東等省份部分城市已經跟進落地相關政策，廣東清遠首套房貸利率最低可至3.7%，陽江可至3.9%，雲浮、湛江等城市取消首套房貸利率下限；山東濟寧下限降至3.95%，青島、濟南、淄博等城市首套公積金貸款利率已經下調至3.1%。

中指院指，政策的持續優化，一定程度上修復了市場信心......

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