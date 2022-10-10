環球金融市場 重演次按危機不高

市場擔心環球金融市場重演08年次按危機，主因市傳瑞信正陷入財政困難，其信貸違約掉期（CDS）合約價差，再升至歷史新高後，連累其股債雙殺瀕臨爆煲邊緣。

事實上，近年該行除受到對冲基金Archegos

...