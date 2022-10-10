環球金融市場 重演次按危機不高 財金專欄 2022/10/10 分享： 分享： 市場擔心環球金融市場重演08年次按危機，主因市傳瑞信正陷入財政困難，其信貸違約掉期（CDS）合約價差，再升至歷史新高後，連累其股債雙殺瀕臨爆煲邊緣。 事實上，近年該行除受到對冲基金Archegos ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 英倫銀行無限量買長債仍非治本上策 2022/10/03 英倫銀行無限量買長債仍非治本上策 多國央行加息 環球股市現調整壓力 2022/09/26 多國央行加息 環球股市現調整壓力 美國住屋租金短期推升 成為通脹元兇 2022/09/19 美國住屋租金短期推升 成為通脹元兇 油價及亞洲貨幣仍具下行空間 2022/09/13 油價及亞洲貨幣仍具下行空間 央行進取加息 帶動債市步入熊市 2022/09/05 央行進取加息 帶動債市步入熊市 美國 金融 通脹 外滙 加息 貨幣政策 美國聯儲局 亞洲 印度 南韓