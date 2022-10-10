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環球金融市場 重演次按危機不高

財金專欄 2022/10/10

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市場擔心環球金融市場重演08年次按危機，主因市傳瑞信正陷入財政困難，其信貸違約掉期（CDS）合約價差，再升至歷史新高後，連累其股債雙殺瀕臨爆煲邊緣。

事實上，近年該行除受到對冲基金Archegos

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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