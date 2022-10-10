港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？

由司局長到行政會議成員，特首李家超的班子在過去幾天齊齊大合奏，唱好入境「0+3」政策。言下之意，現時放寬到0+3已經很好，再去「0+0」要等一等。各方關注下周三（19日）的施政報告，0+0有機會出台嗎

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