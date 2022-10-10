港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？ 財金專欄 2022/10/10 分享： 分享： 由司局長到行政會議成員，特首李家超的班子在過去幾天齊齊大合奏，唱好入境「0+3」政策。言下之意，現時放寬到0+3已經很好，再去「0+0」要等一等。各方關注下周三（19日）的施政報告，0+0有機會出台嗎 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？ 2022/10/07 0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？ 有政戲 - 星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜 2022/10/06 星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜 有政戲 - 財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心 2022/10/05 財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心 有政戲 - 李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？ 2022/10/03 李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？ 有政戲 - 競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？ 2022/09/30 競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？ 疫情 施政報告 李家超 行政會議 勞工及福利局 陳國基 新冠肺炎疫情 新冠肺炎