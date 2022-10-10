「美聯儲線人」評非農就業：11月不一定大幅加息

短短兩天，有「美聯儲線人」之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos對於美聯儲快速加息的信心出現了動搖。

10月8日，Nick Timiraos 在最新文章中引述了多位經濟學家的觀點，透露出對美聯儲目前快速加息節奏的擔憂，即美聯儲可能會將利率提高到超出所需的水準，從而引發一場深度經濟衰退。

美聯儲在過去的三次會議上每次加息75個基點，上月將基準聯邦基金利率提高到3%-3.25%的區間，是自上世紀80年代以來最快的加息速度。官員們表示，他們可能在明年初將利率提高至4.5%以上。

上周五公布的報告顯示，9月新增就業人數高於預期、失業率低於預期後，Timiraos 認為美聯儲在11月的下次會議再次加息75個基點似乎已成定局：

「9月穩健的就業報告將讓美聯儲保持在下個月會議上批准再一次大幅加息，因為（聯儲）官員尋求將借款成本提升到足夠高的水準，讓勞動力市場疲軟，並放緩通脹壓力。」

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截至目前，芝加哥商業交易所（CME）的「美聯儲觀察工具」顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預計的11月聯儲加息75個基點幾率仍然超過81%，加息50個基點的幾率只有18.9%。

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分析師擔心加息過快

不過，在最新文章中，Timiraos 表示，這種定局現在看來更像是一種「誤解」：美聯儲的批評人士稱目前的通脹飆升是全球經濟動盪的結果，而不是美國勞動力市場過熱的結果。美聯儲堅定維護自己「通脹鬥士」的信譽，但有跡象顯示，包括大宗商品、貨運和住房在內的一系列商品和服務的價格已經開始下跌。

由於住房租金在過去一年大幅上漲，住房成本在近幾個月對通脹起到了顯著的推動作用。但隨着30年期抵押貸款利率接近7%的16年高點，住房需求正在急劇下降，這是美聯儲加息的直接結果。今年夏天，美國更多市場的房價開始下跌。高盛的經濟學家預計，到明年年底，全美房價將下跌5%至10%，公寓租金的上漲也將開始放緩。

然而美聯儲官員對這種通脹預期的下降持十分謹慎的態度。Timiraos 表示，通脹率在過去一年一直與美聯儲的預測相悖。

傳統上，美聯儲根據對通脹的預測制定政策，但通脹預測要滯後於產出的變化。

Timiraos 在文章中表示，花旗首席全球經濟學家 Nathan Sheets 認為官員們現在對最新的通脹資料做出了更多反應，「因為他們對自己預測通脹的能力完全沒有信心」。

Timiraos 指出，這帶來的一個風險是，經濟活動的急劇放緩會比通常更延遲傳導至通脹指標。例如近幾個月來二手車的批發價格一直在下降，但這尚未在價格指數中得到廣泛體現。房屋價格和住宅租金的計算方法尤其滯後。

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此外，Timiraos還引述了多位經濟學家的觀點，皆透露出對美聯儲過快加息速度的擔憂。

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