甲廈空置率持續高企，而近期較大樓面成交，均屬全新項目。新樓勝在設備理想，亦符合現時租客需求，競爭力較高，現市況之下新商廈吸納客源有明顯的優勢。

據戴德梁行數據，第三季度寫字樓租務雖未見活躍，季内新落成甲廈預租樓面帶動淨吸納量達18.3萬平方呎。然而，市場上擴租需求普遍減少，部分企業為減省成本也於約滿時退回部份租用面積，加上季內約有200萬平方呎的新寫字樓樓面落成，整體待租率由第二季的13.8%升至16.1%，為2018年後新高，整體待租面積逾1,000萬平方呎。

最近甲廈成交個案不算多，並主要集中在新項目，包括啟德AIRSIDE錄首宗租務，涉及全層3.75萬平方呎，以每呎約30元租出，而觀塘巧明街98號1萬平方呎樓面，則獲零售品牌預租，兩項物業均為第四季落成全新商廈。

市場有千萬平方呎待租樓面，而現時整體商廈租金仍在低水平，故租客若作出搬遷決定，在租金回調後，可負擔的商廈多，不愁無選擇。在競爭激烈之時，新落成項目絕對佔優，因全新甲廈項目在設備上必定最新，包括外型、質素、樓底高、電力供應等。

近年ESG興起，成為不少企業選擇辦公室重要考慮條件之一，新落成的商廈，普遍講究環保等因素，新大廈亦多獲建築認證，因此與稍舊式商廈比較，新商廈搶客有優勢。

記者：梁建國



▲ 商廈市況回暖 新項目成焦點