洪灝：港股正嚴重地超賣（不斷更新）

星級分析師、對冲基金GROW思睿首席經濟學家洪灝發表報告指出，「港股正嚴重地、瘋狂地超賣」，恒指目前正處於十多年來的最低水平，與1997年亞洲金融風暴期間的水平相當。

洪灝指出， 中國 PPI，十年期債券收益率和美國就業數據表明美國通脹已然見頂。指標和相關性市場並未被市場廣泛討論。然而，通脹放緩也預示著美國經濟的衰退。

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他說：「不同於美國市場，股債之間的對衝關系在中國仍然行之有效。中國還是一個正常運轉的市場，因此其資產價格蘊含的信息應更有前瞻性。中國十年期債券收益率上行，與中概股背道而馳。鑒於中國通脹不溫不火，若債券收益率上升意味著增長復蘇，那麼中概股遲早應迎頭趕上。買者自負：其他地緣政治因素也不可小覷。」

洪灝強調港股嚴重超賣。盡管美國衰退風險黑雲壓城，但「這裡應該有一個交易機會。」

美國通脹已經見頂

洪灝指出10月7日公布的美國失業率好於預期，美股市場再次風聲鶴唳，近乎回吐了本月頭三天的全部漲幅。盡管美聯儲官員對加息路徑緊咬青山，但長債收益率已開始計入明年初暫停加息的預期。

用以追蹤全球通脹周期的另類經濟指標也昭示出美國未來經濟增長的放緩和需求的減弱。譬如，全美獨立企業聯盟（NFIB）的數據顯示，請人變得越來越容易。這一指標往往領先美國 CPI 達六個月之久。若勞動力供應緊張將緩解，那麼未來幾個月由於需求放緩，居高不下的通脹壓力很可能會減輕。

（不斷更新）

報告來源：思睿研究

編輯：陳文政

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