洪灝：港股正嚴重地超賣（第二版）

星級分析師、對冲基金GROW思睿首席經濟學家洪灝發表報告指出，「港股正嚴重地、瘋狂地超賣」，恒指目前正處於十多年來的最低水平，與1997年亞洲金融風暴期間的水平相當。

洪灝指出， 中國 PPI，十年期債券收益率和美國就業數據表明美國通脹已然見頂。指標和相關性市場並未被市場廣泛討論。然而，通脹放緩也預示著美國經濟的衰退。

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他說：「不同於美國市場，股債之間的對衝關系在中國仍然行之有效。中國還是一個正常運轉的市場，因此其資產價格蘊含的信息應更有前瞻性。中國十年期債券收益率上行，與中概股背道而馳。鑒於中國通脹不溫不火，若債券收益率上升意味著增長復蘇，那麼中概股遲早應迎頭趕上。買者自負：其他地緣政治因素也不可小覷。」

洪灝強調港股嚴重超賣。盡管美國衰退風險黑雲壓城，但「這裡應該有一個交易機會。」

美國通脹已經見頂

洪灝指出10月7日公布的美國失業率好於預期，美股市場再次風聲鶴唳，近乎回吐了本月頭三天的全部漲幅。盡管美聯儲官員對加息路徑緊咬青山，但長債收益率已開始計入明年初暫停加息的預期。

用以追蹤全球通脹周期的另類經濟指標也昭示出美國未來經濟增長的放緩和需求的減弱。譬如，全美獨立企業聯盟（NFIB）的數據顯示，請人變得越來越容易。這一指標往往領先美國 CPI 達六個月之久。若勞動力供應緊張將緩解，那麼未來幾個月由於需求放緩，居高不下的通脹壓力很可能會減輕。

中國對美國經濟的影響

洪灝坦言：「中國可能是為數不多的、股票和債券之間的對衝關系仍然行之有效的市場之一。換言之，中國是碩果僅存的幾個正常市場之一。 」

為了衡量未來數月美國需求的強勁程度，我們可以用美國貿易差額作為代理指標。美國從中國大量進口。事實上，美國對華商品貿易逆差正處於有記錄以來最高水平之一。這部分源於美國勢頭不減的強勁需求，使得出口一直是今年以來支撐中國經濟增長的擎天支柱。但隨著美聯儲力爭通過加息為國內需求降溫，美國對中國商品的需求在未來數月很可能會減弱。

中國十年期國債收益率早就預示了這兩個重要貿易對手的對外賬戶即將發生的變化。中國十年期國債收益率往往領先美國需求長達 18 個月。過去一年中國十年期國債收益率扶搖直下，確乎預示著未來幾個月美國進口的減退和美國貿易逆差的改善。

港股超賣

中國十年期國債收益率其實已經開始上升，這與以中概股為代表的中國成長型資產的價格走勢背道而馳。鑒於中國通脹前景不溫不熱，債券收益率的上升很可能意味著增長復蘇，盡管這種復蘇很可能很溫和。隨著世界逐漸適應後疫情時代的狀態，中國債券收益率和中國成長型資產之間的關系應該會恢復到 2020 年之前的常態，彼時債券收益率上升意味著經濟的增長，成長型資產亦會應聲而動。

恆指目前正處於十多年來的最低水平，與 1997 年亞洲金融風暴期間的水平相當。

恆生指數超賣情況的程度，無論是相對強弱，還是高於其 200 日移動均線的成分股占比均處於歷史最低水平之一。誠然，地緣政治的陰霾籠罩著香港，香港面臨著一些艱巨的地緣政治挑戰，比如美國加大了對中國半導體技術的出口禁令，中國的美國存托憑證（ADRs）審計是另一個懸而未決的問題。更遑論香港金管局在與美聯儲同步提高最優惠利率方面拖泥帶水，並選擇消耗外彙儲備來捍衛與美元掛鉤的聯系彙率制。但在如此這般的超賣水平上，諸多不利消息肯定已經為價格所反映。

洪灝說：「美國市場對美國通脹前景仍然持疑不決。因此，美國市場情緒變幻莫測，可以在一瞬間驟然轉向。這也是為何我們不依賴情緒指標來為本輪周期擇時的原因之一，因為許多歷史關系已然變卦，而美國的股債的對衝關系也發生了逆轉。」

洪灝指出應關注股票在投資組合中的實際倉位，他注意到，鑒於所公開宣稱的、低迷的市場情緒，股票持倉仍然過高。

他又說：「誠然，我們擁有的最新股票倉位數據點只截至 8 月底，最新數據應該比歷經一個月拋售後更低。但這也不會是歷史上預示著市場觸底的水平。如果是這樣，鑒於中國在岸和離岸市場正竭力飛渡亂雲，尋找立足之地，美國將繼續成為其波動的源頭之一。」

結論

美國通脹已然見頂。過去一年，不斷下行的中國十年期國債收益率早已預示著這一天將於未來數月如期而至。

洪灝表示，與其解讀一個功能失調的美國市場，其股票和債券之間長期存在的對衝關系已經失效，不如從中國十年期債券收益率中洞察端倪。該數據正在抬頭，暗示著即將出現溫和的增長復蘇。如是，諸如恆指和中概股的中國成長型資產最終也應迎頭趕上。

報告來源：思睿研究

編輯：陳文政

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