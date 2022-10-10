一文看懂十一黃金周數據 疫情對消費影響減弱

內地「十一」黃金周完結，市場關注今年黃金周期的消費表現，啟示目前內地的零售市道。中金總結已公布數據，從宏觀、零售及輕工日化、旅遊酒店及餐飲、紡織服裝珠寶、交通運輸物流和傳媒互聯網角度為大家解讀十一黃金周數據。

1. 消費品零售額增速中位數約5%

據12已公布數據的省市，湖南樣本企業消費品零售額同比增長13.2%，江西、廣西兩地增速超過8%，增速較快。上海、陝西兩地則出現了負增長，陝西主要受疫情和天氣影響。這些省份國慶假期消費增速的中位數為5.0%，呈現溫和增長態勢。結構上看，綫上消費顯著好於綫下消費、商品消費好於餐飲消費。

2. 假期旅遊出行下滑明顯

根據文旅部數據，國慶假期國內旅遊出遊4.22億人次，按年下降18.2%，降幅較中秋節擴大1.5個百分點。旅遊出遊人次恢復至2019年同期的60.7%，這是2020年下半年以來數據表現最弱的一個假期，恢復程度弱於4至5月的清明和五一假期。交通部數據顯示，國慶假期全國日均旅客發送量3,650.6萬人次，為2019年同期的41.9%，按年下降36.4%，這一降幅較中秋假期有所收窄。百度遷徙數據顯示，國慶假期全國遷徙規模同比下降23.8%，降幅較中秋假期擴大13.3個百分點。

3. 觀影人次恢復程度回落

美團數據顯示，10月1至5日，本地消費佔比77.4%，本地業態的日均消費額比2019年同期增長52%；攜程數據顯示，國慶7天，本地、周邊旅遊訂單佔比達65%。消費半徑的縮短意味著更多人留在大城市，出行或返鄉的人更少。根據藝恩數據，國慶假期全國觀影3,600餘萬人次，恢復到2019年同期的30.5%，好於4至6月的假期，其中一二線城市的票房收入按年降幅小於三四五線城市和全國總體，也側面印證了居民消費半徑的收窄。

4. 消費表現偏弱

2021年下半年以來，受一些產業政策及房地產下行壓力加大的影響，居民收入和消費支出有所走弱。我們嘗試做一個簡單的拆解，假設社零總額中餐飲收入的增速下降體現疫情對消費場景限制的影響，非汽車商品的增速下降同時體現疫情對消費場景和收入的影響，可以看到2021年下半年以來，後者占前者的比重是上升的。比重上升的這一部分，反映的便是非疫情影響的收入下降對消費的拖累。如果按照必需消費和可選消費來歸類，也可以觀察到類似的特徵。根據比例升幅折算，新增因素拖累消費增速大約1個百分點。

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