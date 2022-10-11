美股難扭劣勢 堅持「揀股唔揀市」策略

美國勞工部上周四（7日）公佈9月非農就業人數增加26.3萬人，增幅較市場預期多1.3萬人； 製造業以及企業就業人數也有所增加。

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美國勞工統計局公佈的9月失業率出乎預期下跌至3.5%，失業率之低，平了半世紀以來最低紀錄； 至於9月平均每小時工資按年上升5%。由於失業率保持低位，工資又增長穩定，或促使聯儲局加快「收水」。

在數據公佈後，美股期貨下跌，而聯邦基金利率顯示，11月聯儲局加息0.75厘的可能性，由公佈前的85.5%升至92%。

這種情況基本已為美股未來的走勢訂了基調： 就是美股仍會下調，或者低位橫下，大多數的板塊都會因加息而拖累向下插，除了能源以及金融股。當中，零售相關的股份，會因感恩節及聖誕節旺季的來臨而略有反彈，但美股整體要待明年下半年才會止跌回升，中間或會在2023年的首季有個小陽春。

美股雖然整體表現會繼續疲弱，但筆者仍奉行「揀股唔揀市」的策略，持續關注那些盈利强、手頭現金充足、負債比率低及有後續持續性收入的公司。蘋果（美： APPL）以及微軟（美： MSFT）就是這類公司的代表。

雖然市場擔憂iPhone 14對蘋果股價未能獲得預期的拉動作用，但蘋果仍是世界上最受尊崇的品牌之一，而且有幾個強大的優勢來幫助自己走出困境。

首先，iPhone的購買者在消費更昂貴的Apple Services 時可以推動蘋果公司的增長和盈利。另外，該公司在汽車市場上正在努力擴大車載系統CarPlay介面的影響力，市場對駕駛輔助系統的需求日益增長，蘋果在此基礎上創造了一個增長路徑。

還有蘋果稍後將推出的虛擬現實頭戴設備，有可能為蘋果產品組合的「模式轉變」開闢一條新的道路，以更高的利潤率彌補銷量損失。蘋果穩健的資產負債表和現金流將繼續支持未來的增長； 而公司新產品的推出、不斷擴張的生態系統和增長的服務收入將推動蘋果公司的業務加速趨勢，並通過收購產生更高的股東回報。

所以華爾街基本上一直都看好蘋果的股票，分析員認同蘋果的行業領先地位和強大的品牌資產，在其創新能力和強大的現金產生能力的推動下，公司將繼續產生增長的資本回報率（ROC），推動經濟利潤和股東價值持續增長。

今周也會特別留意銀行相關股份，特別是即將在今周公佈季績的摩根士丹利（美：MS）、高盛（美：GS）等，預期在M&A、pre-IPO， IPO業務方面的都有不的表現，而摩根士丹利在債劵上的對沖、資產管理方面尤其出色，相信可交出亮麗的成績表，值得看高一線。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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