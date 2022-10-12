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美經濟緩就業勁 加息無望扭轉？

研究報告 12:20 2022/10/12

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美國公布9月最新就業數據。其中新增非農就業26.3萬，略超市場預期的25.5萬；勞動參與率為62.3%，失業率為3.5%，較上月下降0.2個百分點，再度降至歷史低點。勞動參與率為62.3%，較上月下降0.1個百分點。時薪同比上漲5.0%，較上月下降0.2個百分點，低於市場預期的5.1%；環比上漲0.3%，符合市場預期。

總的來看，當前美國新增非農就業數量雖然繼續邊際放緩，但今年以來平均每月新增就業超過42萬，總體保持強勁，邊際放緩的速度也較慢。薪資同比雖然低於市場預期，但絕對數仍高，薪資增長壓力仍存。

為何美國經濟放緩但就業市場強勁？

1）美國經濟今年以來逐步放緩，但尚未陷入衰退，就業作為滯後指標，因此表現出了較強的韌性。9月份，美國ISM製造業PMI下跌1.9個百分點至50.9%，非製造業PMI下跌0.2個百分點至56.7%，顯示當前美國經濟正在持續放緩。從8月份LOJTS數據來看，目前職位空缺數為1005.3萬，較上月大幅減少110萬人，職位空缺率亦下降0.7個百分點至6.2%，目前每個求職者對應約1.7個工作崗位，勞動力的緊張程度似乎有一定幅度的改善。

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欄名 : 大行有路捉

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