QE遺禍不細 伯南克功過難說

2022年的諾貝爾經濟學獎結果，令人想起不記得從那裏聽過一個說法，大意是這樣︰經濟學派的潮流，往往順着經濟周期，經濟好時，主張自由經濟的經濟學家較多獲諾貝爾經濟學獎，當經濟差，則盼望政府支援，便推崇凱恩斯主義的獲獎。今屆的經濟諾獎，似乎印證了這個說法。

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