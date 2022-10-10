QE遺禍不細 伯南克功過難說 國際 21:54 2022/10/10 分享： 分享： 2022年的諾貝爾經濟學獎結果，令人想起不記得從那裏聽過一個說法，大意是這樣︰經濟學派的潮流，往往順着經濟周期，經濟好時，主張自由經濟的經濟學家較多獲諾貝爾經濟學獎，當經濟差，則盼望政府支援，便推崇凱恩斯主義的獲獎。今屆的經濟諾獎，似乎印證了這個說法。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美國能源充沛 較不懼沙特減產 2022/10/09 美國能源充沛 較不懼沙特減產 打造美版微信 時機早已過去 2022/10/06 打造美版微信 時機早已過去 英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？ 2022/10/07 英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？ 英退休金避過一劫 惟危機陸續有來 2022/10/04 英退休金避過一劫 惟危機陸續有來 卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？ 2022/10/03 卓慧思減稅U-turn 又話人肉手榴彈？ 你可能感興趣 美國能源充沛 較不懼沙特減產 21:29 2022/10/09 美國能源充沛 較不懼沙特減產 打造美版微信 時機早已過去 21:16 2022/10/06 打造美版微信 時機早已過去 英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？ 17:29 2022/10/07 英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？ 最新專欄文章 國金札記 - 美國能源充沛 無懼沙特減產？ 今日 美國能源充沛 無懼沙特減產？ 美國能源充沛 較不懼沙特減產 2022/10/09 美國能源充沛 較不懼沙特減產 英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？ 2022/10/07 英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？ 國金札記 - 打造美版微信 時機早已過去 2022/10/07 打造美版微信 時機早已過去 打造美版微信 時機早已過去 2022/10/06 打造美版微信 時機早已過去 經濟 美國 諾貝爾獎 貨幣政策 伯南克 宏觀分析 經濟衰退