光環防守強 股息達10厘

恒生指數三連跌超過800點，上周三逾1,000點升幅，差不多被蒸發，但見高息股表現相對破淨，短期或會繼續成為資金避難所。而光大環境（00257）股價今年腰斬後，已反映業績倒退利淡因素，股息亦升至10厘

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