  • 23°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 01:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

光環防守強 股息達10厘

財金專欄 2022/10/11

分享：

分享：

恒生指數三連跌超過800點，上周三逾1,000點升幅，差不多被蒸發，但見高息股表現相對破淨，短期或會繼續成為資金避難所。而光大環境（00257）股價今年腰斬後，已反映業績倒退利淡因素，股息亦升至10厘

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【打回原形】恒指隨時失170 三因素推冧港股（第四版）
2022/10/10
【打回原形】恒指隨時失170 三因素推冧港股（第四版）
中字股實力談 - 港股望反彈 周綫圖超賣
2022/10/08
港股望反彈 周綫圖超賣
中字股實力談 - 【與節奏共舞】港股中綫曙光初現 恒指反彈190還是200？（第三版）
2022/10/07
【與節奏共舞】港股中綫曙光初現 恒指反彈190還是200？（第三版）
中字股實力談 - 包裹數量升 中通增長佳
2022/10/07
包裹數量升 中通增長佳
中字股實力談 - 【掌控節奏】恒指悶局180整固 未來一個月與節奏共舞（第三版）
2022/10/06
【掌控節奏】恒指悶局180整固 未來一個月與節奏共舞（第三版）
每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 光大環境（00257） 人民幣 板塊

上一篇文章

基本法23條 今年為何暫緩立法？

下一篇文章

神華候低吸 守穩200天綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？
港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？
宏觀眼界 - 撈底？
撈底？
熊市不妨造淡對冲
熊市不妨造淡對冲
國金札記 - 美國能源充沛 無懼沙特減產？
美國能源充沛 無懼沙特減產？
俄橋捱炸再遇挫 核武威脅風險增
俄橋捱炸再遇挫 核武威脅風險增
投資廣角鏡 - 抗疫醫療集團完成任務
抗疫醫療集團完成任務