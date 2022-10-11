光環防守強 股息達10厘 財金專欄 2022/10/11 分享： 分享： 恒生指數三連跌超過800點，上周三逾1,000點升幅，差不多被蒸發，但見高息股表現相對破淨，短期或會繼續成為資金避難所。而光大環境（00257）股價今年腰斬後，已反映業績倒退利淡因素，股息亦升至10厘 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【打回原形】恒指隨時失170 三因素推冧港股（第四版） 2022/10/10 【打回原形】恒指隨時失170 三因素推冧港股（第四版） 中字股實力談 - 港股望反彈 周綫圖超賣 2022/10/08 港股望反彈 周綫圖超賣 中字股實力談 - 【與節奏共舞】港股中綫曙光初現 恒指反彈190還是200？（第三版） 2022/10/07 【與節奏共舞】港股中綫曙光初現 恒指反彈190還是200？（第三版） 中字股實力談 - 包裹數量升 中通增長佳 2022/10/07 包裹數量升 中通增長佳 中字股實力談 - 【掌控節奏】恒指悶局180整固 未來一個月與節奏共舞（第三版） 2022/10/06 【掌控節奏】恒指悶局180整固 未來一個月與節奏共舞（第三版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 光大環境（00257） 人民幣 板塊