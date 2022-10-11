基本法23條 今年為何暫緩立法？ 財金專欄 2022/10/11 分享： 分享： 上屆林鄭政府曾表示，今年底前將就基本法23條展開立法工作，但現在最新的說法是今年內都不會開展。熟悉中方消息人士表示，對於暫不展開23條立法，事前應獲北京默許，同意現在非立法的好時機，但總是要做的。 保安 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？ 2022/10/10 港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？ 有政戲 - 0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？ 2022/10/07 0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？ 有政戲 - 星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜 2022/10/06 星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜 有政戲 - 財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心 2022/10/05 財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心 有政戲 - 李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？ 2022/10/03 李家超10.1講話藏玄機 通關好事近？ 香港 港區國安法 李家超 基本法 保安局 鄧炳強