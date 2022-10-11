基本法23條 今年為何暫緩立法？

上屆林鄭政府曾表示，今年底前將就基本法23條展開立法工作，但現在最新的說法是今年內都不會開展。熟悉中方消息人士表示，對於暫不展開23條立法，事前應獲北京默許，同意現在非立法的好時機，但總是要做的。

保安

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