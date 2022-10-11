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QE遺禍不細 伯南克功過難定

財金專欄 2022/10/11

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2022年的諾貝爾經濟學獎結果，令人想起不記得從哪裏聽過一個說法，大意是這樣：「經濟學派的潮流，往往順着經濟周期。經濟好時，主張自由經濟的經濟學家較多獲諾貝爾經濟學獎；當經濟差，則盼望政府支援，便推崇

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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