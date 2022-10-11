QE遺禍不細 伯南克功過難定 財金專欄 2022/10/11 分享： 分享： 2022年的諾貝爾經濟學獎結果，令人想起不記得從哪裏聽過一個說法，大意是這樣：「經濟學派的潮流，往往順着經濟周期。經濟好時，主張自由經濟的經濟學家較多獲諾貝爾經濟學獎；當經濟差，則盼望政府支援，便推崇 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 QE遺禍不細 伯南克功過難說 2022/10/10 QE遺禍不細 伯南克功過難說 國金札記 - 美國能源充沛 無懼沙特減產？ 2022/10/10 美國能源充沛 無懼沙特減產？ 國金札記 - 打造美版微信 時機早已過去 2022/10/07 打造美版微信 時機早已過去 國金札記 - 英收緊簽證在即 BNO入籍不再？ 2022/10/06 英收緊簽證在即 BNO入籍不再？ 國金札記 - 英退休金避一劫 惟危機陸續有來 2022/10/05 英退休金避一劫 惟危機陸續有來 美國 美元 金融 通脹 加息 貨幣政策 量化寬鬆 伯南克 股票 年金