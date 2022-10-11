新一份《施政報告》將於下周公布，再加上本港銀行已跟隨美國聯儲局加息，令近期二手氣氛進一步受挫，頻錄低市價及蝕讓交投，部分物業成交價更重回3至4年前水平，雖然市況較弱，但特色戶卻成逆市奇葩，不時獲買家高價承接，令二手市場漸走兩極。

目前二手買賣淡靜，不少準買家抱著「執平貨」的心態，除非業主願意進一步劈價，否則絕不輕言入市，令近期成交的單位造價，往往出現「時光倒流價」，進一步跌穿心理關口。

但同一時間，特色戶卻具承接力，甚至錄得新高價，其中，將軍澳藍塘傲2座頂層戶，實用面積1,329平方呎，屬4房連套房加工人套房間隔，另連平台及天台，議價後以4,150萬元沽出，呎價31,226元，創區內二手呎價及成交價新高。

至於荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場15號低層特色戶，實用面積1,294平方呎，4房連套房間隔，另連約1,302平方呎平台花園，新近以1,780萬元成交，呎價13,756元，無論成交價及呎價，均屬屋苑近月的高價交投。

若以同類型的4房分層戶作對比，3期百老匯街62號低層C室，實用面積約1,326平方呎，早前以1,500萬元沽出，呎價11,312元，成交價較市價低約5%。由於可見，特色戶相比一般分層戶，在淡市下仍具一定抗跌力。

有代理指出，逆市下往往有一批實力買家，趁機出動選購優質戶及特色單位，始終在樓市暢旺時，業主均惜售、善價而沽，甚至臨場反價；但相反在淡市時，部分業主或需資金周轉，願意放售手頭物業套現，令該批買家「有機可乘」，而且特色戶供應數量有限，可謂買少見少，為求奪得心頭好，就算出價稍高亦在所不惜，造就新高價出現。

相反一般的二手單位，所面臨的放售挑戰就較大，不單止本身質素較普通，更需面對同屋苑、市場同類戶型競爭，以及被新盤搶走客源，業主為求增加叫座力，只能進一步擴大議幅，引致成交價一浪低於一浪。

記者：李偉航

▲ 特色戶保值力強 突破淡市陰霾