十一黃金周數據未如理想 預示10月傳統消費旺季不再？

內地十一黃金周結束，假期消費數據陸續出台，由於受到疫情陰霾影響，黃金周旅遊消費數據未如往年。

旅遊出行數據如下：

據文化和旅遊部統計，在為期7天的國慶長假期間（10月1至7日），國內旅遊出遊4.22億人次，按年減少18.2%，恢復至2019年（疫情前）同期的60.7%；實現國內旅遊收入2872.1億元，按年減少26.2%，恢復至2019年同期的44.2%。

今年十一黃金周的恢復情況不及9月初的中秋假期，中秋期間國內旅遊人次和旅遊收入分別恢復至2019 年水平的72.6%和60.6%。假期期間鐵路、公路、水路、民航旅客發送總量為2.6億人次，按年跌36.4%。鐵路旅客發送總量按年跌42.3%，而公路旅客發送總量按年跌34.5%，反映出長途和短途旅行均疲弱。

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旅遊零售數據如下：

海南島免稅店銷售額在9月30日至10月2日期間為6.3億元人民幣，日均銷售額2.1億元，與2021年數據相近。

不過，海口及三亞市分別在10月6日和10月4日進行全市核酸檢測，影響黃金周後期消費。

富瑞點評：

富瑞表示，雖然交通出行數據較市場預期略好，但遊客消費仍滯後，因消費者擔心若遇上突發疫情，將被困在當地，所以旅客傾向選擇本地遊。該行認為，若中國經濟要明顯復甦，須待防疫措施放寬，消費者信心才會回升。

雖然中國消費市場存在復甦的機會，但該行提醒，內地消費信心仍然疲弱，主要受失業率偏高，尤其是青年失業率偏高所拖累。

中金點評：

居民出行減少，和近期疫情反彈和「就地過節」有關 ，10月初以來，全國新增感染病例數量上行，受影響的省份數量也有所增加。

2021 年下半年以來，受一些産業政策及房地産下行壓力加大的影響，居民收入和消費支出有所走弱。

展望年內，伴隨防疫舉措的持續優化，疫情對消費的影響强度可能邊際减弱。中金統計了年初以來各省歷次規模較大的疫情反彈，可以觀察到單次疫情反彈的持續時間是趨於縮短的。

今年上半年疫情影響主要集中在東部省份，而隨著東部各省常態化疫情防控的優化和落實，7月以來東部省份疫情反彈影響的佔比明顯變小，反映出防疫舉措的優化有助於减輕疫情對消費的影響。

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