內銀反彈要符合4大要求

對於即公布的內銀第3季業績，由於疫情拖累經濟，建銀國際預期，在充滿挑戰的環境下，內銀第3季盈利按年增長約4%，略低於上半年的7%。不過，建銀國際認為，目前低迷的內銀股，仍有反彈機會，有4大支持手因素，包括低估值、吸引的股息率、政策支持力度加大，以及經營業績穩健。

盡管目前的內銀股股價隨大市落，惟建銀國際認為，目前內銀股股價仍有抗跌能力。該行指對內銀的經營表現感到滿意，因為內銀股有能力從穩健的減值準備和良好的資本充足率中獲益。

建銀國際測內銀H股今年的預測股息率為9.0%，四大內銀的股息收益率約為9.4%。以內銀股今年預測市賬率（PB）0.37倍的估值是對當低。另外，中國政府以銀行貸款、降低抵押貸款利率等形式對房地產市場越來越明顯的支持，為內銀股價提供支持。

由於內銀股在過去1個月及3個月內的表現落後於MSCI全球銀行指數約6%及18%，我們認為內銀估值追落後時是候。

至於內銀第3季的業績，預計內銀利潤增速將放緩，由上半年的按年7%升幅，降至第3季的4%升幅，令首9個月的盈利，按年增幅為6%。內銀國際預計第3季中的平安銀行（深：000001）、中信銀行 （00998） 、郵儲銀行 （01288） 的盈利增長最好，預測按年增長率分別為13%、10%及10%。

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