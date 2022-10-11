  • 26°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

4原因支持內銀反彈機會   

研究報告 17:14 2022/10/11

分享：

分享：

對於即公布的內銀第3季業績，由於疫情拖累經濟，建銀國際預期，在充滿挑戰的環境下，內銀第3季盈利按年增長約4%，略低於上半年的7%。不過，建銀國際認為，目前低迷的內銀股，仍有反彈機會，有4大支持手因素，包括低估值、吸引的股息率、政策支持力度加大，以及經營業績穩健。

盡管目前的內銀股股價隨大市落，惟建銀國際認為，目前內銀股股價仍有抗跌能力。該行指對內銀的經營表現感到滿意，因為內銀股有能力從穩健的減值準備和良好的資本充足率中獲益。

建銀國際測內銀H股今年的預測股息率為9.0%，四大內銀的股息收益率約為9.4%。以內銀股今年預測市賬率（PB）0.37倍的估值是對當低。另外，中國政府以銀行貸款、降低抵押貸款利率等形式對房地產市場越來越明顯的支持，為內銀股價提供支持。

由於內銀股在過去1個月及3個月內的表現落後於MSCI全球銀行指數約6%及18%，我們認為內銀估值追落後時是候。

至於內銀第3季的業績，預計內銀利潤增速將放緩，由上半年的按年7%升幅，降至第3季的4%升幅，令首9個月的盈利，按年增幅為6%。內銀國際預計第3季中的平安銀行（深：000001）、中信銀行 （00998） 、郵儲銀行 （01288） 的盈利增長最好，預測按年增長率分別為13%、10%及10%。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過

 

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過

...

撰文 : 錢家鋒

港股 大行報告 經濟 市帳率 工商銀行（01398） 民生銀行（01988） 交通銀行（03328） 中信銀行（00998） 中國 H股

下一篇文章

一文看懂十一黃金周數據 疫情對消費影響減弱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

今年13厘息的板塊 迎接需求旺季
今年13厘息的板塊 迎接需求旺季
【Q4策略】恒指能博反彈嗎？可沿4大主綫部署（含高息股）（附目標價及恒指預測區間）
【Q4策略】恒指能博反彈嗎？可沿4大主綫部署（含高息股）（附目標價及恒指預測區間）
如何理解美國經濟放緩但就業強勁？
如何理解美國經濟放緩但就業強勁？
一文看懂十一黃金周數據 疫情對消費影響減弱
一文看懂十一黃金周數據 疫情對消費影響減弱
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
洪灝：港股正嚴重地超賣（第二版）
洪灝：港股正嚴重地超賣（第二版）