有人去無人賭 濠賭股節後新部署

澳門黃金周旺丁不旺財，日均賭收遜市場預期,加上《人民日報》社論續支持「動態清零」，觸發濠賭股本周大跌。券商估計，板塊下一利好要等到內地重啟電子簽證。

2022年黃金周7天訪澳旅客總數達18.2萬人次，較2020年同期高出22%，由於2021年黃金周期間澳門爆疫，幾近無人去，故比較該年沒有意義。不過按花旗從行業消息來源得知，黃金周7天加上8、9日2天周末，9天的賭收僅17億澳門元，意味日均賭收僅1.89億元，差過以下日子表現：

2020年黃金周日均賭收2.79億元；

2020年農曆新年日均賭收3.33億元；

2022年勞動節日均賭收2億元。

花旗因應黃金周賭收遜預期，下調10月賭收預測至55億元。

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瑞信更淡，料10月賭收只有45至50億元。該行從業內人士的資訊中，歸納出三個令黃金周賭收差過預期的原因：

一、內地出遊限制阻止賭客訪澳：內地跨省旅遊需求疲弱，鐵路客運量按年下跌30%。業內人士相信，除非內地防疫政策有明顯轉向，否則出行意願只會繼續差。

二、賭客財力下降：高場中場的主持人指出，他們留意到場內賭客的賭本平均減少20%至40%。普遍得到的迴響是，內地更加疲弱的經濟，以及表現不濟的樓市，影響了他們的賭博氣氛。此外從賭客構成來看，具評級的優質賭客數量也減少了1至2成，更多是低消費的休閒客。

三、部份賭客拿不到訪澳簽證：由於內地正在打擊跨境賭博活動，部份被記錄為經常往返澳門的大客戶無法獲得訪澳簽證。另外，廣東省以外地區只會每3至4個月才審批一次簽證，意味部份賭客黃金周訪澳後明年才可再來。

瑞信籲緊跟中場選手

黃金周利好變利淡，濠賭股續挫，To撈 or Not To撈，That’s a question。瑞信就認為，市場已視黃金周為過去式，聚焦未來11月中內地重啟電子簽證及訪澳旅行團的利好。不過該行認為，壓住行業表現的三座大山──「動態清零」、疲弱樓市造成的第家縮水、打擊跨境賭博，不會因為內地重啟電子簽證及訪澳旅行團而解決，故認為賭收的恢復會極為緩慢。

由於濠賭股在基本面脆弱兼市場氣氛差的情況下，過去兩周表現仍明顯跑贏大市，瑞信認為板塊現時容易受到壞消息打擊，建議採用「配對交易（Pairs Trading）」策略，即做多板塊強者同時做空板塊弱者，緊跟中場業務佔比多、續牌成功率高及槓桿比率低的股份。

六隻港股濠賭股中，瑞信予金沙中國 （01928） 及銀河娛樂 （00027） 「買入」評級，其餘為「中性」評級。詳細目標價如下：

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