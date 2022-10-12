  • 29°C
香港時間 : 20221012日 (週三) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

重新上路 濠賭股節後新部署（第二版）

研究報告 13:57 2022/10/12

分享：

分享：

澳門黃金周旺丁不旺財，日均賭收遜市場預期,加上《人民日報》社論續支持「動態清零」，觸發濠賭股本周大跌。券商估計，板塊下一利好要等到內地重啟電子簽證。

2022年黃金周7天訪澳旅客總數達18.2萬人次，較2020年同期高出22%，由於2021年黃金周期間澳門爆疫，幾近無人去，故比較該年沒有意義。不過按花旗從行業消息來源得知，黃金周7天加上8、9日2天周末，9天的賭收僅17億澳門元，意味日均賭收僅1.89億元，差過以下日子表現：

2020年黃金周日均賭收2.79億元；

2020年農曆新年日均賭收3.33億元；

2022年勞動節日均賭收2億元。

花旗因應黃金周賭收遜預期，下調10月賭收預測至55億元。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出【下一頁】

瑞信更淡，料10月賭收只有45至50億元。該行從業內人士的資訊中，歸納出三個令黃金周賭收差過預期的原因：

一、內地出遊限制阻止賭客訪澳：內地跨省旅遊需求疲弱，鐵路客運量按年下跌30%。業內人士相信，除非內地防疫政策有明顯轉向，否則出行意願只會繼續差。

二、賭客財力下降：高場中場的主持人指出，他們留意到場內賭客的賭本平均減少20%至40%。普遍得到的迴響是，內地更加疲弱的經濟，以及表現不濟的樓市，影響了他們的賭博氣氛。此外從賭客構成來看，具評級的優質賭客數量也減少了1至2成，更多是低消費的休閒客。

三、部份賭客拿不到訪澳簽證：由於內地正在打擊跨境賭博活動，部份被記錄為經常往返澳門的大客戶無法獲得訪澳簽證。另外，廣東省以外地區只會每3至4個月才審批一次簽證，意味部份賭客黃金周訪澳後明年才可再來。

瑞信籲緊跟中場選手

黃金周利好變利淡，濠賭股續挫，To撈 or Not To撈，That’s a question。瑞信就認為，市場已視黃金周為過去式，聚焦未來11月中內地重啟電子簽證及訪澳旅行團的利好。不過該行認為，壓住行業表現的三座大山──「動態清零」、疲弱樓市造成的第家縮水、打擊跨境賭博，不會因為內地重啟電子簽證及訪澳旅行團而解決，故認為賭收的恢復會極為緩慢。

由於濠賭股在基本面脆弱兼市場氣氛差的情況下，過去兩周表現仍明顯跑贏大市，瑞信認為板塊現時容易受到壞消息打擊，建議採用「配對交易（Pairs Trading）」策略，即做多板塊強者同時做空板塊弱者，緊跟中場業務佔比多、續牌成功率高及槓桿比率低的股份。

六隻港股濠賭股中，瑞信予金沙中國 （01928） 及銀河娛樂 （00027） 「買入」評級，其餘為「中性」評級。詳細目標價如下：

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

內地9月社融增10.6% 國盛證券：若幣策續寬降息降準可期
今日
內地9月社融增10.6% 國盛證券：若幣策續寬降息降準可期
大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
今日
大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
新能源車板塊利好、風險逐個數（不斷更新）
今日
新能源車板塊利好、風險逐個數（不斷更新）
十一黃金周數據未如理想 預示10月傳統消費旺季不再？
今日
十一黃金周數據未如理想 預示10月傳統消費旺季不再？
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
今日
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
個股分析 市場動向 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 澳博控股（00880） 金沙中國有限公司（01928） 大行報告 花旗銀行 遜於預期

下一篇文章

內地9月社融增10.6% 國盛證券：若幣策續寬降息降準可期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版