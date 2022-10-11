【內房危機】9月拿地排行榜 這間房企繼續排第一

又一個月過去，內房繼續沒有大起色，下個星期中共將會舉行二十大，大家都在觀望等領導層確定後，會否有更多刺激經濟，穩定市場的政策出台，但在這之前，都只有一個「等」字。政策還要拭目以待，不過我們可以先看看過去的數據，除了最新的黃金周銷售數據之外，9月份反映房企實力和信心的拿地排行榜亦是新鮮出爐，我們一起從數據中看內房。

首先看看整體今年首九月的拿地數據，根據中指院監察和統計，2022年1-9月，TOP100房企拿地總額10,478億元（人民幣，下同），規模按年下跌51.2%，不過跌幅比上月收窄2.1個百分點，但已經是連續四個月下跌。另外最低拿地金額亦有所下降，TOP100房企拿地的門檻值為31億元，較上年同期下降23億元。

華潤置地續拿地最多

接下來我們看看最新的房企拿地排行榜，根據中指院數據，從新增貨值來看，華潤置地、保利發展和招商蛇口占據榜單前三位，8月時亦是華潤置地排行第一。2022年1-9月，華潤置地以累計新增貨值1,897億元佔據榜單第一；保利發展和招商蛇口緊隨其後，累計新增貨值規模分別為1785億元和1603億元（點擊下列組圖看完整榜單）。TOP10企業1-9月新增貨值總額12,027億元，占TOP100企業的37.9%，新增貨值門檻為815億元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

國企、央企仍是拿地主力

從重點城市拿地金額TOP10房企來看，央企國企仍是主力。華發股份、華潤置地、中海地產等全國性龍頭企業仍在多個重點城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點城市拿地金額TOP10房企中有半數以上為央企國企，這與穩健型國央企的資金狀況相對較好有直接關系。民營企業中，濱江集團保持杭州區域龍頭地位，牢牢佔據杭州市拿地金額榜首。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

50家代表企業拿地總額按年跌幅擴大、按月則顯著回升。2022年9月，50家代表房企拿地總額按年下降45.3%，跌幅較上月擴大；按月則大幅上漲130.2%。

2022年9月，北京、上海、深圳、杭州、蘇州、寧波等十個城市進行了第三批集中供地，熱點城市土地供應較上月顯著增加，房企拿地投資力度較上月顯著回升。截至三季度末，已有12個熱點城市三批次集中供地順利收官，但受銷售市場底部運行影響，房企整體拿地熱情不高，拿地總額維持超60%跌幅。

從各城市群拿地金額來看，長三角地區領跑全國。1至9月，長三角TOP10企業拿地金額......

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...