恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）

踏入第四季，港股繼續低迷，恒指一再下試低位。股民自然關心後市是否仍存在反彈機會。建銀國際認為，第四季很大機會已是港股的中長期底部，並且是跨年度布局的機會。

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建銀國際預計第四季先抑後揚，恒指區間料介乎16500點至21500點；國指區間料介乎5500點至7500點；科指區間料介乎3200點至4500點。

該行表示，投資者可逢低布局能源股、科技成長股、消費股及彈性較大的非銀行金融股；由下而上精選業績能見度高的科技龍頭和地產行業整合的受惠者。同時，隨疫情緩解和防控政策動態改善，本地及中資出行股和消費股有修復機會。

短期內發生全球性或區域性金融危機的可能性不大，歐美經濟溫和衰退是更可能的結果，而這種情形相對有利於新興市場。第四季美國通脹有望更顯著地回落，市場對貨幣政策過度緊縮導致經濟衰退的擔憂加劇。市場將由「交易通脹」轉向「交易衰退預期」。美聯儲「鷹派」的加息力度將於11月見頂，後續的節奏將會放緩，而美元和美債息回落，將有利舒緩新興市場貨幣貶值和資金外流壓力。

建銀國際第四季十大焦點股

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