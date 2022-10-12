  • 23°C
香港時間 : 20221012日 (週三) 09:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望

研究報告 08:00 2022/10/12

分享：

分享：

內地樓市無「金九」再無「銀十」，十一黃金周銷情慘淡，詳見：內房最新數據 揭今年黃金周銷情沒有去年「金」。摩根士丹利現時估計，內房銷售表現要在2023年第三季才會復甦，在這之前的內房板塊缺乏吸引力，建議採取中性態度，即不增加倉位，並緊隨較安全的國企內房股。

縱使中央或會對內房態度略有軟化，或者出台一些小修小補為內地樓市帶來溢出效應，但摩根士丹利估計短期內地政府不會祭出明顯的政策。與此同時，透過市場機制自然調節帶來的實際市場復甦也會市場預期出現得遲，因為購房者信心持續下滑，而內地經濟前景也愈來愈暗淡。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出【下一頁

摩根士丹利現時預計商品房銷售面積增長要到2023年第三季才會反彈，而全國房地產開發投資增長則要到2024年第上半年才會反彈。該行同時全面下調2022年內地樓市預測：

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出
2022/10/10
專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出
內房最新數據 揭今年黃金周銷情沒有去年「金」
2022/10/11
內房最新數據 揭今年黃金周銷情沒有去年「金」

你可能感興趣

專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出
00:01 2022/10/10
專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出
內房最新數據 揭今年黃金周銷情沒有去年「金」
12:50 2022/10/11
內房最新數據 揭今年黃金周銷情沒有去年「金」

最新專欄文章

恒指見底未？港股第四季策略 逢低布局幾類板塊（附建銀國際10隻焦點股目標價及恒指預測區間）
今日
恒指見底未？港股第四季策略 逢低布局幾類板塊（附建銀國際10隻焦點股目標價及恒指預測區間）
有人去無人賭 濠賭股節後新部署
今日
有人去無人賭 濠賭股節後新部署
十一黃金周數據出爐 大行拆解疲弱原因
今日
十一黃金周數據出爐 大行拆解疲弱原因
今年13厘息的板塊 迎接需求旺季
2022/10/10
今年13厘息的板塊 迎接需求旺季
洪灝：港股正嚴重地超賣（第二版）
2022/10/10
洪灝：港股正嚴重地超賣（第二版）
市場動向 港股 宏觀分析 大行報告 貨幣政策 內地物業 每股盈利 華潤置地（01109） 加息 國企內房股

上一篇文章

4原因支持內銀反彈機會

下一篇文章

恒指見底未？港股第四季策略 逢低布局幾類板塊（附建銀國際10隻焦點股目標價及恒指預測區間）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版