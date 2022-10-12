大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望

內地樓市無「金九」再無「銀十」，十一黃金周銷情慘淡，詳見：內房最新數據 揭今年黃金周銷情沒有去年「金」。摩根士丹利現時估計，內房銷售表現要在2023年第三季才會復甦，在這之前的內房板塊缺乏吸引力，建議採取中性態度，即不增加倉位，並緊隨較安全的國企內房股。

縱使中央或會對內房態度略有軟化，或者出台一些小修小補為內地樓市帶來溢出效應，但摩根士丹利估計短期內地政府不會祭出明顯的政策。與此同時，透過市場機制自然調節帶來的實際市場復甦也會市場預期出現得遲，因為購房者信心持續下滑，而內地經濟前景也愈來愈暗淡。

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摩根士丹利現時預計商品房銷售面積增長要到2023年第三季才會反彈，而全國房地產開發投資增長則要到2024年第上半年才會反彈。該行同時全面下調2022年內地樓市預測：

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