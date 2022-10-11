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美實質薪金倒退 就業市場有暗湧

國際 21:48 2022/10/11

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在聯儲局加息期，美國的就業數據必然特別矚目，只要就業市場維持強勁，便證明經濟仍佳，聯儲局有條件可放心加息。按日前公布的9月就業報告，失業率確實是非常低，僅3.5%，較前值3.7%更低，故數據公布當日，美股收市是下跌的，道指收市前曾跌784點，收市跌630點。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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