美實質薪金倒退 就業市場有暗湧

在聯儲局加息期，美國的就業數據必然特別矚目，只要就業市場維持強勁，便證明經濟仍佳，聯儲局有條件可放心加息。按日前公布的9月就業報告，失業率確實是非常低，僅3.5%，較前值3.7%更低，故數據公布當日，美股收市是下跌的，道指收市前曾跌784點，收市跌630點。

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