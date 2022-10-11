美實質薪金倒退 就業市場有暗湧 國際 21:48 2022/10/11 分享： 分享： 在聯儲局加息期，美國的就業數據必然特別矚目，只要就業市場維持強勁，便證明經濟仍佳，聯儲局有條件可放心加息。按日前公布的9月就業報告，失業率確實是非常低，僅3.5%，較前值3.7%更低，故數據公布當日，美股收市是下跌的，道指收市前曾跌784點，收市跌630點。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 QE遺禍不細 伯南克功過難說 2022/10/10 QE遺禍不細 伯南克功過難說 美國能源充沛 較不懼沙特減產 2022/10/09 美國能源充沛 較不懼沙特減產 打造美版微信 時機早已過去 2022/10/06 打造美版微信 時機早已過去 英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？ 2022/10/07 英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？ 英退休金避過一劫 惟危機陸續有來 2022/10/04 英退休金避過一劫 惟危機陸續有來 你可能感興趣 QE遺禍不細 伯南克功過難說 21:54 2022/10/10 QE遺禍不細 伯南克功過難說 美國能源充沛 較不懼沙特減產 21:29 2022/10/09 美國能源充沛 較不懼沙特減產 打造美版微信 時機早已過去 21:16 2022/10/06 打造美版微信 時機早已過去 最新專欄文章 國金札記 - QE遺禍不細 伯南克功過難定 今日 QE遺禍不細 伯南克功過難定 QE遺禍不細 伯南克功過難說 2022/10/10 QE遺禍不細 伯南克功過難說 國金札記 - 美國能源充沛 無懼沙特減產？ 2022/10/10 美國能源充沛 無懼沙特減產？ 國金札記 - 打造美版微信 時機早已過去 2022/10/07 打造美版微信 時機早已過去 國金札記 - 英收緊簽證在即 BNO入籍不再？ 2022/10/06 英收緊簽證在即 BNO入籍不再？ 經濟 經濟衰退 宏觀分析 經濟數據表現 美股 加息 美國聯儲局 人口 裁員 美國