中遠海控和味 等收股息24厘 財金專欄 2022/10/12 分享： 分享： 港股昨日繼續跌，恒生指數險守16800點，國企指數則失5800點，而高息股依然是資金避難所，當中中遠海控（01919）中期息率高達24厘，但仍未公布除息和派息時間表。再加上目前每股淨現金高達9.5港元 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【低處未算低】美滙債息齊升 恒指要穿160？（第四版） 2022/10/11 【低處未算低】美滙債息齊升 恒指要穿160？（第四版） 中字股實力談 - 光環防守強 股息達10厘 2022/10/11 光環防守強 股息達10厘 中字股實力談 - 【打回原形】恒指隨時失170 三因素推冧港股（第四版） 2022/10/10 【打回原形】恒指隨時失170 三因素推冧港股（第四版） 中字股實力談 - 港股望反彈 周綫圖超賣 2022/10/08 港股望反彈 周綫圖超賣 中字股實力談 - 【與節奏共舞】港股中綫曙光初現 恒指反彈190還是200？（第三版） 2022/10/07 【與節奏共舞】港股中綫曙光初現 恒指反彈190還是200？（第三版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 航運 中國 經濟 港股 美元