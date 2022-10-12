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中遠海控和味 等收股息24厘

財金專欄 2022/10/12

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港股昨日繼續跌，恒生指數險守16800點，國企指數則失5800點，而高息股依然是資金避難所，當中中遠海控（01919）中期息率高達24厘，但仍未公布除息和派息時間表。再加上目前每股淨現金高達9.5港元

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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