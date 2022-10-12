疫情重創酒店業，為求變陣求存，不少發展商決定為旗下酒店改裝或重建，當中長實可謂最積極，由2019年起，發展商已經為旗下3間酒店申請改裝。其中，長實旗下4間家庭式酒店之一的紅磡海韻軒海景酒店，最新再向城規會申請改裝作分層住宅，以地積比率約7.5倍發展住宅部分，提供1,503伙。同時，改裝後將會保留部分酒店房間，涉442間。相比之下，新方案的酒店房間較現時約1980間，大減近8成。

而長實在數月前亦再就旗下天水圍嘉湖海逸酒店提出改裝，新方案由重建變成改裝，供應1102伙分層住宅，總樓面涉約116.3萬平方呎，較原本獲批重建53層摩天大廈、提供5000伙住宅的方案，伙數大減近8成。

除了上述酒店，長實早於2019年底已就旗下另一家庭式酒店，馬鞍山海澄軒提出改劃作住宅及酒店的綜合發展方案，其後發展商再改變計劃，將酒店部分全數刪除，即項目變成純住宅用途，提供758伙住宅。換言之，自2019年起，長實已經就旗下3間酒店申請改裝，可謂是期內最積極變陣為住宅發展的發展商。

其次，新地去年亦就荃灣汀九青山公路353號帝景酒店，向城規會申請改裝為1幢15層高的大樓，提供661伙住宅，並提供60個名額的長者日間護理中心，該方案亦已於今年6月初獲城規會批出。

與此同時，中小型發展商亦密密為旗下酒店項目申請改裝或重建，例如帝邦投資或相關人士早於今年2月，就上環德輔道西28號的宜必思香港中上環酒店，向城規會申請改劃為單幢式住宅，提供284伙住宅。

事實上，在疫情困擾下，酒店業可謂「元氣大傷」。即使政府早前放寬入境檢疫措施至「0+3」方案，但市場憂慮這會進一步削弱酒店業生意，故酒店業復甦之時，相信還看通關的實際日期。

記者：潘淑盈

▲ 酒店業未見曙光 發展商變陣改建住宅