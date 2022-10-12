「辣招」作為需求管理措施，推出目的為抑壓熾熱炒風，避免樓價失控式上升，以確保供應可落入用家手上。惟時移勢易，本港當前炒賣風氣、經濟環境或供應層面，均較當年有巨大轉變，「辣招」或也面臨調整需要。

過往本港經濟興旺，樓價隨經濟起飛，形成樓市有炒賣獲利空間，促使大量投資者入市，令市場掀起炒風。參考政府統計處，2003至2012年的10年，本港經濟只有2009年出現一次收縮，其餘時間增長1.7%至8.7%。

但觀乎往後9年，即2013年至去年本港經濟增長已有所放緩，當中更於2019年及2020年連續兩年收縮，分別收縮1.7%及6.5%，是有紀錄以來首次，其他時間增速也只有2.2%至6.4%。

而港府對今年經濟前景仍不樂觀，最差估計會再收縮0.5%，由於缺乏經濟上揚，相信樓價難重演過往般大升，令市場炒賣需求或也未如以往熱烈，變相為減辣提供討論空間。

其次，港股表現持續不濟，也限制樓價升勢，同時當經濟環境轉差，部分業主若又遇上股市失利，不排除有資金套現壓力，放寬「辣招」或可成為該類業主的救命草，避免出現信心危機。

再者，從供應層面，本港未來10年供應持續於高位，供應逐步到位或削弱投資者對於樓價短期急升的預期，降低投機意慾，相信也令「辣招」有相應可調整的空間。

▲ 經濟表現大不如前 調整樓市辣招空間現