施政報告0+0凍過水 或有中途方案？ 財金專欄 2022/10/12 分享： 分享： 繼各司局長之後，特首李家超昨日親自出馬，大力唱好入境放寬至「0+3」的效果，有熟悉政府的消息人士認為，這反映下周三公布的施政報告，料不會進一步放到「0+0」，但或會有略為放寬的中途方案。 不宜太快 0+ ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 基本法23條 今年為何暫緩立法？ 2022/10/11 基本法23條 今年為何暫緩立法？ 有政戲 - 港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？ 2022/10/10 港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？ 有政戲 - 0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？ 2022/10/07 0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？ 有政戲 - 星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜 2022/10/06 星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜 有政戲 - 財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心 2022/10/05 財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心 施政報告 李家超 疫情 新冠肺炎疫情