  • 24°C
香港時間 : 20221012日 (週三) 01:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施政報告0+0凍過水 或有中途方案？

財金專欄 2022/10/12

分享：

分享：

繼各司局長之後，特首李家超昨日親自出馬，大力唱好入境放寬至「0+3」的效果，有熟悉政府的消息人士認為，這反映下周三公布的施政報告，料不會進一步放到「0+0」，但或會有略為放寬的中途方案。

不宜太快 0+

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 基本法23條 今年為何暫緩立法？
2022/10/11
基本法23條 今年為何暫緩立法？
有政戲 - 港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？
2022/10/10
港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？
有政戲 - 0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？
2022/10/07
0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？
有政戲 - 星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜
2022/10/06
星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜
有政戲 - 財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心
2022/10/05
財爺領軍立會交流 度蹺重振金融中心
施政報告 李家超 疫情 新冠肺炎疫情

上一篇文章

還是要看內地通關

下一篇文章

中遠海控和味 等收股息24厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 基本法23條 今年為何暫緩立法？
基本法23條 今年為何暫緩立法？
神奇小子振民心 乘勢說好港故事
神奇小子振民心 乘勢說好港故事
國金札記 - QE遺禍不細 伯南克功過難定
QE遺禍不細 伯南克功過難定
國情知聞 - 周其仁萬言書 議「大跨度布局」
周其仁萬言書 議「大跨度布局」
選股情報 - 也談美就業數據
也談美就業數據
投資坐標 - 賣天然氣給歐洲誰大賺?
賣天然氣給歐洲誰大賺?