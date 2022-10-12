施政報告0+0凍過水 或有中途方案？

繼各司局長之後，特首李家超昨日親自出馬，大力唱好入境放寬至「0+3」的效果，有熟悉政府的消息人士認為，這反映下周三公布的施政報告，料不會進一步放到「0+0」，但或會有略為放寬的中途方案。

不宜太快 0+

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