政策佇候期 待3數據出爐 財金專欄 2022/10/12 分享： 分享： 近期中國經濟領域有些燥動，既有政治大事前的經濟觀點爭議，又有預期不明的各說各話。 北京政圈人士描述現階段為「政策佇候期」，期間經濟觀察，重點放在仍會循例公布的三大數據上。 先看所謂「政策佇候期」，其來自一 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 周其仁萬言書 議「大跨度布局」 2022/10/11 周其仁萬言書 議「大跨度布局」 國情知聞 - 「人民經濟」之爭 新動向新觀點 2022/10/10 「人民經濟」之爭 新動向新觀點 國情知聞 - 把握全球大勢 激辯中國機會 2022/10/08 把握全球大勢 激辯中國機會 國情知聞 - 市場經濟 數字革命 2022/10/07 市場經濟 數字革命 國情知聞 - 國家級救市 揭樓市新時代 2022/10/06 國家級救市 揭樓市新時代 中國 經濟 指數 北京 大數據 採購 國家統計局 進出口 海關 中國海關總署