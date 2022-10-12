政策佇候期 待3數據出爐

近期中國經濟領域有些燥動，既有政治大事前的經濟觀點爭議，又有預期不明的各說各話。

北京政圈人士描述現階段為「政策佇候期」，期間經濟觀察，重點放在仍會循例公布的三大數據上。

先看所謂「政策佇候期」，其來自一

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