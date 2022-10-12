「盈利王」第三季續勁賺!

雖然道指早一晚收市時跌幅收窄至不足一百點，但納指在晶片股帶動下仍跌1%至兩年多新低，影響所及，亞太區股市周二續受壓。台灣雙十放假後復市，台積電大跌逾8%，帶動台股指跌逾4%，區內股市亦普遍跟跌，僅內地

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