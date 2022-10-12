「盈利王」第三季續勁賺! 財金專欄 02:30 2022/10/12 分享： 分享： 雖然道指早一晚收市時跌幅收窄至不足一百點，但納指在晶片股帶動下仍跌1%至兩年多新低，影響所及，亞太區股市周二續受壓。台灣雙十放假後復市，台積電大跌逾8%，帶動台股指跌逾4%，區內股市亦普遍跟跌，僅內地 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 賣天然氣給歐洲誰大賺? 2022/10/11 賣天然氣給歐洲誰大賺? 投資坐標 - 新一輪石油戰來龍去脈！ 2022/10/07 新一輪石油戰來龍去脈！ 投資坐標 - 反彈之際又有高息雪茄屁股！ 2022/10/05 反彈之際又有高息雪茄屁股！ 投資坐標 - 「0+0」便可止咳嗎? 2022/10/04 「0+0」便可止咳嗎? 投資坐標 - 弱市擴張料盈利見新高！ 2022/09/30 弱市擴張料盈利見新高！ 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 盈健醫療（01419） 鷹美(國際)（02368） 東岳集團（00189） 個股分析 台股 港股 派息