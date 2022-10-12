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新能源車板塊利好、風險逐個數（不斷更新）

研究報告 12:56 2022/10/12

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汽車行業是中國最重要的支柱產業之一，汽車行業產業鏈長，上下游延伸至實體經濟的諸多方面，是國民經濟發展的中流砥柱，對經濟增長有至關重要的拉動作用。不過，雖然國家陸續推動多項優惠政策扶持行業，新能源仍然面對暗涌。

為支援新能源汽車産業發展，財政部、國家稅務總局、工業和信息化部於9月26日聯合發布公告，將2022年底到期的新能源汽車免征車輛購置稅政策延續實施至2023年底。加上限產、疫情等擾動因素消退，車企旺季表現可期。

專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出【下一頁

新能源車銷情佳

新能源汽車免征車輛購置稅政策實施以來，有效激發了新能源汽車消費潛力。國家稅務總局此前發布數據顯示，今年1至7月，新能源汽車免征車輛購置稅406.8億元，按年增長108.5%，其中7月份免征車購稅71.7億元，按年增長119.1%。

中國銀河證券發表研究報告，指8月新能源乘用車零售銷量達52.9萬輛，按年+111.2%，環比+8.8%；批發銷量達63.2萬輛，按年+103.9%，環比+12.0%，新能源轉型持續加速。

8月國內新能源零售滲透率為28.3%，按年提升11.0個百分點。8月新能源乘用車市場創歷史新高，批發銷量突破萬輛的企業有16家，佔新能源乘用車總量84%，其中比亞迪（17.4萬輛）持續領跑，特斯拉中國（7.70萬輛）、上汽通用五菱（5.26萬輛）、吉利汽車（3.75萬輛）、廣汽埃安（2.70萬輛）等頭部車企表現延續強勢。

不過，銀河證券亦指出新能源產業尚有暗湧，需避免「大躍進」式發展。

三大風險

第一大風險是結構性產能不均。結構上，國內新能源汽車低端產能過剩與高端產能不足並存。

出現了盲目擴張、投資過熱的趨勢，一些低水平企業采取低質低價競爭方式擾亂市場，產品從設到制造質量參差不齊，影響了產業發展的整體水平。

第二大風險是市場競爭。這種競爭既來自傳統燃油汽車，也來自國外的新能源汽車品牌。例如

美國新能源車龍頭特斯拉，拉低成本降價搶佔中低端市場，以鞏固其在高端電動車領域的霸主地位，並不斷推出新的商業創新、技術創新和產品創新引領行業變革。目前中國新能源汽車與傳統燃油車相比沒有明顯的競爭優勢，與國際上先進的新能源汽車也仍然有較大差距。

第三大風險是資源環境的制約。隨着新能源汽車數量增加，全球金屬資源爭奪日益激烈。而我

國金屬鋰、鈷等主要動力電池資源缺乏，資源穩定供應和價格穩定的挑戰較大。同時，動力電池回收利用、用電清潔化等問題也日益突出。所謂清潔能源，如果不把後期電池回收問題作為重要汽車後產業鏈來對待，將是一個偽命題。

報告來源：銀河證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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