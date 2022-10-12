  • 28°C
香港時間 : 20221012日 (週三) 13:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地9月社融增10.6% 國盛證券：若幣策續寬降息降準可期

研究報告 13:17 2022/10/12

分享：

分享：

人行公布中國9月金融數據亮眼，新增社融高於市場預期。9月社會融資（簡稱：社融）規模存量為3.53萬億元，按月升0.1個百分點，增至10.6%。國盛證券認為，短期看年内社融增速有望延續偏穩，若然幣政策將延續寬鬆，降準降息仍可期。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出【下一頁

該行表示新增信貸規模大超預期也超季節性，結構延續分化，並從居民按揭貸款和企業中期貸款的數據分析。

居民按揭貸款：居民按揭貸款延續少增，地產壓力仍然較大。此外，居民短期貸款再度轉為少增，指向疫情影響下居民消費再度走弱。

企業中長期貸款：企業中長期貸款按年延續多增、且幅度大超預期，主要應與政策推動基建相關融資明顯改善有關。

該行指出從結構上看，9月社融數據中，其中新增人民幣貸款2.57萬億，同比多增7,964億，是9 月社融的主要拉動之一。此外，9月新增信貸達2.47萬億，遠超市場預期的1.76萬億，也明顯超季節性（近3年同期均值為1.75 萬億）。

鑑於專項債結存限額、政策性開發性金融工具、設備更新再貸款、9月30日內地房地產新政等多重政策（見上組圖），年內社融增速有望延續偏穩，若然幣政策將延續寬鬆，降準降息仍可期。

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

相關文章

重新上路 濠賭股節後新部署
今日
重新上路 濠賭股節後新部署
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
今日
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
今日
大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
新能源車板塊利好、風險逐個數（不斷更新）
今日
新能源車板塊利好、風險逐個數（不斷更新）

你可能感興趣

重新上路 濠賭股節後新部署
今日 12:12
重新上路 濠賭股節後新部署
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
今日 12:10
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
今日 12:59
大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）

最新專欄文章

大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
今日
大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
新能源車板塊利好、風險逐個數（不斷更新）
今日
新能源車板塊利好、風險逐個數（不斷更新）
十一黃金周數據未如理想 預示10月傳統消費旺季不再？
今日
十一黃金周數據未如理想 預示10月傳統消費旺季不再？
重新上路 濠賭股節後新部署
今日
重新上路 濠賭股節後新部署
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
今日
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
按揭貸款 中國市場 經濟數據表現 人民幣 中國人民銀行 金融 中國

下一篇文章

大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版