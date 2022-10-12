內地9月社融增10.6% 國盛證券：若幣策續寬降息降準可期

人行公布中國9月金融數據亮眼，新增社融高於市場預期。9月社會融資（簡稱：社融）規模存量為3.53萬億元，按月升0.1個百分點，增至10.6%。國盛證券認為，短期看年内社融增速有望延續偏穩，若然幣政策將延續寬鬆，降準降息仍可期。

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該行表示新增信貸規模大超預期也超季節性，結構延續分化，並從居民按揭貸款和企業中期貸款的數據分析。

居民按揭貸款：居民按揭貸款延續少增，地產壓力仍然較大。此外，居民短期貸款再度轉為少增，指向疫情影響下居民消費再度走弱。

企業中長期貸款：企業中長期貸款按年延續多增、且幅度大超預期，主要應與政策推動基建相關融資明顯改善有關。

該行指出從結構上看，9月社融數據中，其中新增人民幣貸款2.57萬億，同比多增7,964億，是9 月社融的主要拉動之一。此外，9月新增信貸達2.47萬億，遠超市場預期的1.76萬億，也明顯超季節性（近3年同期均值為1.75 萬億）。

鑑於專項債結存限額、政策性開發性金融工具、設備更新再貸款、9月30日內地房地產新政等多重政策（見上組圖），年內社融增速有望延續偏穩，若然幣政策將延續寬鬆，降準降息仍可期。

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