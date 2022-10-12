瑞銀汪濤：第四季信貸增速10.5%水平上大致企穩

內地9月金融數據出爐，新增人民幣貸款反彈2.47萬億（人民幣‧下同），高於預期1.8萬億。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤預期第4季整體信貸增速可能邊際下行。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出【下一頁】

她解釋，新增信貸數據主要反映近期信貸供給加碼，以及基建投資政策落地，包括監管部門調增政策性銀行信貸額度8,000億元，並計劃發行兩批共6,000億元專項金融債以支持基建投資。

此外，中央要求地方政府用好5,000億元專項債地方結存限額。考慮到，去年第四季地方政府專項債發行的基數較高，且房地產銷售和開發商融資持續低迷，因此她表示：

「第四季整體信貸增速可能邊際下行，至多目前按年增10.5%的水平上大致企穩。」

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...