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ING彭藹嬈：新增貸款大增 奠定今年餘下數月趨勢

財金猛人追蹤 15:41 2022/10/12

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中國9月人民幣新增貸款增加2.47萬億元（人民幣‧下同），幾乎是8月的2倍。與此同時，社會融資總量由8月份的2.43萬億元躍升至3.53萬億元。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈 (Iris Pang) 表示，中國新增貸款和政府發債在9月均錄得大幅增長，奠定了2022年餘下數月的趨勢。

    點擊圖片放大

内地貸款增長出乎意料地比市場預期快，雖然經濟活動在稍微放寬的新冠疫情措施下略有回升，但貸款需求應已減弱，而人民銀行並沒有提供有關貸款去向的詳情。彭藹嬈認為：

值得一提的是在社會融資總量中，政府債券淨發行量急速上升。這將有助有資金壓力的地方政府推動完成未完工的住宅項目，實現今年基礎設施投資的目標。我們亦相信，一部分資金將繼續用於進行新冠病毒測試。如果今年政府發債所獲的資金在年内全部用完，將以政府支出形式支持GDP增長。

這也意味財政赤字佔GDP的百分比應在9月急劇上升至超過5.3%。彭藹嬈及她的研究團隊更預計......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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...

撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師

欄名 : 財金猛人追蹤

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