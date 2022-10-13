IMF最新預測：全球經濟走勢取決於三大因素

國際貨幣基金組織（IMF）於10月11日發布最新的全球經濟增長預測報告，預計今年全球增長會從2021年的6.0%跌至3.2%，2023年更會進一步下挫至2.7%，較7月時的預測2.9%有所下調。如果不計全球金融危機和新冠疫情最嚴重的時期，這將是2001年以來最差的全球增長表現。

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今後經濟發展視三個因素

IMF指，這個預測主要反映幾大經濟體增長的大幅下滑，包括美國今年上半年GDP收縮和預計2022年下半年，歐元區將出現收縮；以及中國方面，持續的疫情和防疫封鎖措施和房地產行業危機加劇；再加上有約三分之一的世界其他經濟體，面臨連續兩個季度的負增長。

報告指美國通脹處於幾十年來的最高水平，多數地區的金融環境不斷收緊，俄烏戰爭，以及新冠疫情持續不退，上述這些因素都對經濟前景造成了嚴重影響。

IMF指，全球經濟今後能否健康運行，在很大程度上取決於以下三個因素：

一是能否成功矯正貨幣政策；二是俄烏戰爭的走勢；三是會否再次發生與疫情有關的供給側擾動。

預計今年全球通脹8.8%

IMF最新預測，全球通脹將從2021年的4.7%上升到8.8%，不過到2023年和2024年就會分別降至6.5%和4.1%。報告指，通脹水平高出預期的情況在發達經濟體最為普遍，而新興市場和發展中經濟體的通脹形勢則存在很大差異，經濟前景持續面臨異常巨大的下行風險。央行可能錯誤判斷降低通脹所需的適當貨幣政策立場。

因此幾大經濟體的貨幣政策路徑可能繼續分化，並會導致美元進一步升值而引發環球經濟問題。報告指，能源和食品價格走高帶來的衝擊可能導致通脹持續更長時間；另外全球金融環境收緊可能使很多新興市場陷入債務困境。

再者就是，俄羅斯停供天然氣可能抑制歐洲的產出。新冠疫情若出現反覆，或是發生新的全球衛生恐慌事件，都可能進一步阻礙經濟增長。

中國方面，IMF指，如果中國房地產行業危機惡化，可能會蔓延至本國銀行行業，嚴重拖累中國的經濟增長，並帶來負面跨境影響。以及面對各國地緣政治分裂，可能會阻礙貿易和資本流動，進一步損害氣候政策合作。

堅定貨幣政策

為防範這些風險，IMF指首先要確保各國......

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