美國9月CPI再超預期 脹通高企不下 儲局貨幣政策要調整？

美國通脹持續高企，剛公布的9月份消費者價格指數（CPI）通脹數據，按年升8.2%，高於市場早前預期8.1%，惟低於上月的8.3%。

雖然這是連續3個月出現通脹率下降，不過，雖然短期美國通脹上行速度不斷超出市場預期，市場有必要去關注中長期通脹的走勢。加上美國勞動力市場往往是研究中長期通脹的視窗，然而，從很多指標來看，勞動力市場的緊繃以及勞動力成本的上升，似乎意味著勞動力市場出現了結構性的變化。即使這樣的結構性變化可能是暫時的，有分析認為也需要耐心等待很多指標的「均值回歸」。

券商國泰君安認為，對於美國通脹的走向，另一個值得關注的因素，是通脹從表觀資料向核心消費的迅速傳導，這意味著勞動力成本的上升，已經開始影響到服務價格，這也意味著通脹的治理將變得長期且艱難。

國泰君安指出，去全球化的走向令通脹更像一隻斷了綫的風箏，全球產業鏈的重置不僅意味著對舊秩序的重置，也意味著「效率」已經不再是唯一的考量。通脹在很大程度上也反映出這一歷史進程變化帶來的巨大重置和摩擦成本。

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