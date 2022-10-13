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緣何商廈收租股抗跌力較強？高力一圖現行業拐點

研究報告 00:17 2022/10/13

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港股近期持續尋底，連帶與民生消費關聯度高、側重民生商場租金收入的領展 （00823） 及置富產業 （00778） ，股價在上月跌底今年3月低位後仍持續尋底（點擊圖片放大）。不過，反觀同時兼顧寫字樓與商場租金收入的九龍倉置業 （01997） （下稱「九倉置業」），近期股價卻可逆市沿上升軌推進（點擊圖片放大）。原來據國際商業房地產服務機構高力國際在10月12日發表《2022第三季房地產市場報告》顯示，香港寫字樓淨吸納量在今年第三季，出現自新冠疫情爆發以來的明顯回升，拐點顯現。

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領展主要收入來自香港公共屋邨商場，近幾年才有來自寫字樓的租金收入；而置富產業經營的16個商場，為附設於大型屋苑如麗港城、麗城花園等。所以，領展與置富產業同樣是民生關聯度極高的REITs。

反觀中環持有美利酒店及2個寫字樓物業的九倉置業，在銅鑼灣及尖沙咀的大型商場分別附有2座及多座寫字樓。另一投資物業模式相近，旗下兩個王牌商場太古廣場及太古城中心均附有寫字樓建築群的太古地產 （01972） ，股價也只算是在今年3月低位附近整固（點擊圖片放大），未見持續尋底。

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高力國際在10月12日發表了《2022第三季房地產市場報告》，當中數據顯示，寫字樓租賃市場在今年季錄得自疫情以來......

（詳細分析更新中）

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 關鍵數據

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