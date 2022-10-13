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中美晶片戰 美「加碼」對華限制 背後想的是甚麼？措施料陸續有來

研究報告 08:00 2022/10/13

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中美「晶片戰」升温，美國加碼對內地晶片產業的限制，新一輪管控更包括具體內容，其背後目的是什麼？內地晶片業的發展前景又是怎樣？

...

撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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