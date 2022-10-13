中美晶片戰 美「加碼」對華限制背後想甚麼？ 措施料陸續有來

中美「晶片戰」升温，美國加碼對內地晶片產業的限制，新一輪管控更包括具體內容，其背後目的是什麼？內地晶片業的發展前景又是怎樣？

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

美國商務部工業與安全局（BIS）上周宣布一系列針對華晶片相關的出口新管制措施。美國近來持續推出對華晶片產業管制政策，包括7月時，民主共和兩黨合力推動《晶片和科學法案》；及8月時，商務部新增對晶片相關軟件和材料的管制。

目的

根據美國當局的說法，新一輪舉措為的是：

「此為BIS保護美國國家安全和外交政策利益而持續努力的一部分。這些新措施將限制內地購買並製造用於軍事用途的特定高端晶片的能力，並建立在此前發布之政策、公司特定舉措，以及BIS採取的較少公開的監管、法律和執法行動的基礎上。」

光大證券認為，最新晶片管控措施與美國此前發布的晶片管制政策思路一貫，在具體內容上，強化了針對超級電腦和晶片的生產研發兩方面的管控力度。一系列措施均體現出拜登政府正加強對晶片產業鏈的垂直整合和管控，並打造對華封閉小圈子。該舉動不僅符合拜登「小院高牆」的戰略思維，也有利於11月即將來臨的中期選舉。

同時，美國可限制內地獲取

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...