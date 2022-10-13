  • 27°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美晶片戰 美「加碼」對華限制背後想甚麼？ 措施料陸續有來

研究報告 11:05 2022/10/13

分享：

分享：

中美「晶片戰」升温，美國加碼對內地晶片產業的限制，新一輪管控更包括具體內容，其背後目的是什麼？內地晶片業的發展前景又是怎樣？

    點擊圖片放大
    +4
    +3

美國商務部工業與安全局（BIS）上周宣布一系列針對華晶片相關的出口新管制措施。美國近來持續推出對華晶片產業管制政策，包括7月時，民主共和兩黨合力推動《晶片和科學法案》；及8月時，商務部新增對晶片相關軟件和材料的管制。

目的

根據美國當局的說法，新一輪舉措為的是：

「此為BIS保護美國國家安全和外交政策利益而持續努力的一部分。這些新措施將限制內地購買並製造用於軍事用途的特定高端晶片的能力，並建立在此前發布之政策、公司特定舉措，以及BIS採取的較少公開的監管、法律和執法行動的基礎上。」

光大證券認為，最新晶片管控措施與美國此前發布的晶片管制政策思路一貫，在具體內容上，強化了針對超級電腦和晶片的生產研發兩方面的管控力度。一系列措施均體現出拜登政府正加強對晶片產業鏈的垂直整合和管控，並打造對華封閉小圈子。該舉動不僅符合拜登「小院高牆」的戰略思維，也有利於11月即將來臨的中期選舉。

同時，美國可限制內地獲取

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
今日
大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
今日
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
十一黃金周數據未如理想 預示10月傳統消費旺季不再？
今日
十一黃金周數據未如理想 預示10月傳統消費旺季不再？
內地9月社融增10.6% 國盛證券：若幣策續寬降息降準可期（第二版）
2022/10/12
內地9月社融增10.6% 國盛證券：若幣策續寬降息降準可期（第二版）
新能源車板塊利好、風險逐個數（不斷更新）
2022/10/12
新能源車板塊利好、風險逐個數（不斷更新）
地緣政治 網絡保安 5G 可持續發展 貨幣政策 科技產品 科技戰 雲端 超級電腦 商品

上一篇文章

【Q4策略】金融市場有望維持穩健 股市仍波動

下一篇文章

商廈收租股抗跌力較強？高力一圖現行業拐點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
十一黃金周數據未如理想 預示10月傳統消費旺季不再？
十一黃金周數據未如理想 預示10月傳統消費旺季不再？
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
重新上路 濠賭股節後新部署（第二版）
重新上路 濠賭股節後新部署（第二版）
內銀反彈要符合4大要求
內銀反彈要符合4大要求
中美晶片戰 美「加碼」對華限制背後想甚麼？ 措施料陸續有來
中美晶片戰 美「加碼」對華限制背後想甚麼？ 措施料陸續有來