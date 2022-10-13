大碼新盤突轉旺 富豪入市有何啟示? 

近期一手樓交投急挫，但售價逾半億元一手豪宅交投卻突轉旺，月內暫已錄得4宗，較上月全月多1倍。富豪勇於淡市承接豪宅新盤，反映富豪長遠仍看好港樓前景，後市未致於太不濟?

本報統計，截至昨日本月新盤市場成交僅錄得138宗，按月同期少23宗或14.3%外，全月成交料也難重上千宗，是連續2個月少於1,000宗水平。

期內，成交價逾5,000萬元的新盤交易卻逆市轉旺，已錄得4宗，較上月全月同類銀碼個案多2宗或1倍，當中更不乏逆市創新高個案，如嘉里(00683)發展的九龍半山緹山，以5.08億元售出別墅1號，實用面積7,171平方呎，另連花園、天台及平台，銀碼價創2013年4月一手例生效以來九龍一手洋房新高。

此外，鷹君(00041)發展大埔白石角朗濤 ，日前以6,291.7萬元售出1座11樓A室連車位，實用面積2,083平方呎，呎價30,205元，不論樓價或呎價俱創項目標準分層戶新高。

當前樓市氣氛淡靜，一手大碼豪宅交投突然轉旺，買家絕非一般星斗市民，而財力及實力均有一定保證的富豪級人馬。引用股神巴菲特名言「別人恐懼時我貪婪」，如今富豪級人馬淡市重金掃貨，或多或少反映大戶長線仍看好港樓前景，趁著淡市尋覓最佳的入市機會。

記者：鄭達偉

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