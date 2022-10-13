國電加快轉型 今年轉虧為盈 財金專欄 2022/10/13 分享： 分享： 港股連日震盪，但電力股經過早前急跌後，近日反而靠穩和反彈，中國電力（02380）剛完成母公司注資，將加速新能源轉型步伐，加上火電業務下半年有望修復，今年業績可以轉虧為盈，可支持股價反彈。 中國電力為國家 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【阿爺放水】A股現早晨之星 港股好友何時反攻？（第五版） 2022/10/12 【阿爺放水】A股現早晨之星 港股好友何時反攻？（第五版） 中字股實力談 - 中遠海控和味 等收股息24厘 2022/10/12 中遠海控和味 等收股息24厘 中字股實力談 - 【低處未算低】美滙債息齊升 恒指要穿160？（第四版） 2022/10/11 【低處未算低】美滙債息齊升 恒指要穿160？（第四版） 中字股實力談 - 光環防守強 股息達10厘 2022/10/11 光環防守強 股息達10厘 中字股實力談 - 【打回原形】恒指隨時失170 三因素推冧港股（第四版） 2022/10/10 【打回原形】恒指隨時失170 三因素推冧港股（第四版） 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源 中國電力（02380） 人民幣 板塊