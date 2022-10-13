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國電加快轉型 今年轉虧為盈

財金專欄 2022/10/13

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港股連日震盪，但電力股經過早前急跌後，近日反而靠穩和反彈，中國電力（02380）剛完成母公司注資，將加速新能源轉型步伐，加上火電業務下半年有望修復，今年業績可以轉虧為盈，可支持股價反彈。

中國電力為國家

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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