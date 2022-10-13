汲取歷史教訓 續增土地供應

雖然近期樓價反覆下跌，不過有金融風暴後停建居屋、停止造地，造成之後10多年樓市狂飇的歷史教訓，政府預計不會改變房屋、土地供應的策略。

預計政府不改土地供應策略

長策目標曾經歷五年不達標

港府：土地是社會發展資本

近期樓價跌勢加劇，今年至今樓價累跌7.5%，二手市場充斥減價及蝕讓個案，陸續有商界、地產界希望政府「減辣」救市，不過在土地房屋供應方面，政府並不會放鬆。

事實上，近年政府亦不時提及，97年金融風暴後樓價大跌，政府之後停建居屋、停止造地，造成在經濟復甦之後樓價持續飇升，而政府則缺乏熟地而不能夠立即大手推地、增建公營房屋，導致過去10多年樓價出現飇升，市民概嘆「上車」難。

以長策所定下的建屋目標為例，早在2015年首份長策報告出爐至今，直到2020年才首次物色到足夠的公營房屋土地，達至10年目標，中間長達5年時間不達標，正源自於過去一度停止造地，導致熟地短缺，要重啟供應，便需要時間重新規劃及推動大型項目。

早前發展局局長甯漢豪公布賣地計劃時候，亦曾經強調社會上或有人會擔心政府因為樓市氣氛疲弱，因此放慢造地建屋步伐，但當局認為土地亦是社會未來發展的重要資本，不會亦不能純粹因為目前的經濟環境而放慢造地、推地的腳步，會持之以恆提供供應。

因此，多個大型發展計劃，無論是北部都會區或者是明日大嶼，當局仍然會持續推行，相信亦會在《施政報告》內交代。