關愛隊錢從何來？ 區會料成開刀對象 財金專欄 2022/10/13 分享： 分享： 全港18區的區議會479個議席之中，現在只餘下146名議員，議會未來前途未卜；但原來區議會現時的資源將很大機會被削減，以資助施政報告將提出的18區關愛隊。 現屆區議會的任期明年11月屆滿，區議會的制度肯 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 施政報告0+0凍過水 或有中途方案？ 2022/10/12 施政報告0+0凍過水 或有中途方案？ 有政戲 - 基本法23條 今年為何暫緩立法？ 2022/10/11 基本法23條 今年為何暫緩立法？ 有政戲 - 港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？ 2022/10/10 港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？ 有政戲 - 0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？ 2022/10/07 0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？ 有政戲 - 星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜 2022/10/06 星暗搶變明爭 財爺：積極不干預不合時宜 施政報告 民建聯 區議會 李慧琼