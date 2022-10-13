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關愛隊錢從何來？ 區會料成開刀對象

財金專欄 2022/10/13

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全港18區的區議會479個議席之中，現在只餘下146名議員，議會未來前途未卜；但原來區議會現時的資源將很大機會被削減，以資助施政報告將提出的18區關愛隊。

現屆區議會的任期明年11月屆滿，區議會的制度肯

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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