Q4策略 金融市場有望維持穩健 股市仍波動

踏入第4季，市場關注中國於年底前的經濟表現。中國銀行研究院認為，內地第4季金融市場有望維持穩健運行，主要受惠內地疫情影響減弱，以及信心修復等因素。

回顧三季度，內地金融政策量價並重全力穩定宏觀經濟大盤。總量層面，國常會先後推出兩輪政策性開發性金融工具支持重大專案建設、確定專項再貸款與財政貼息配套支援部分領域設備更新改造，以持續提振市場需求。價格層面，人民銀行宣佈下調1年期MLF利率及1年期和5年期以上貸款市場報價利率（LPR），進一步引導貸款利率下降，降低企業融資成本。這些政策取得了一定效果，貨幣社融開始回升、各類利率明顯下行，特別是貸款利率更是降至歷史最低水準。

不過，期間受疫情反復、全球通脹高企、美元流動性逆轉、非美貨幣普遍大幅下挫多重因素影響，中國金融市場波動性有所加大。股市震盪下跌、人民幣滙滙率一度破「7」，房地產企業債務風險依然較大。

展望第4季，中國銀行研究院認為，金融市場有望維持穩健運行。從經濟基本面看，疫情影響減弱、經濟恢復、信心修復等因素將有助於金融市場的穩定運行。從政策面看，預計人民銀行將靈活使用公開市場操作、各類借貸便利工具確保流動性合理充裕，維持穩健略寬的流動性環境。整體看，預計第4季新增信貸投放將繼續穩步增長，企業融資成本維持下行，資本市場保持震盪態勢，滙率持續貶值概率不大。但疫情可能仍將對經濟主體預期形成幹擾，繼而對金融市場平穩運行帶來影響。

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