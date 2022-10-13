火電盈利持續改善 傳統電力板塊虧轉盈（第二版）

恒指回落至16400多點，港股市況仍處疲弱區間波動，市場憧憬盈利好轉和有改善的行業板塊，其中包括電力行業，尤其是傳統電力板塊。

近年來，國家發展改革委就煤炭市場供需形勢和價格變化，不斷對煤炭中長期合同簽約履約監管，提升長協兌現率，例如按「基礎價+浮動價」的定價機制簽訂合同，有效保障市場煤碳價格穩定供應。

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另一邊箱，隨著內地實現雙碳目標，電力行業經已納入碳排放權配額（CEA），火電企業也要限制一定程度的碳排放，加上內地在能源生產問題上，增加潔淨能源使用，導致電力行業營運效益下降。

第二版

從傳統電力板塊來看，華電國際受制於煤價延續高位，火電經營受壓，主因是受制於公司去年剝離新能源資產影響，上半年公司營收按年減少8.99%，而且集團旗下福新發展帶來大量非經常性損益影響，惟投資收益有力支撐業績表現。

國家發改委於6月下旬開展煤炭價格調控，長江證券指出，迎峰度夏能源安全和保供壓力下，需通過推進電煤長協政策監管落地，以保障火電發電能力，並認為電煤長協的兌現情況有望實現明顯改善，助力火電盈利修復。

長江證券對集團2022至2024年每股盈利預測及市盈率……

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